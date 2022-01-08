Сервис "Стройплощадка в смартфоне" обработал уже больше 600 тысяч документов

Единая государственная электронная система в сфере строительства – "Стройплощадка в смартфоне" – работает чуть больше года. За это время в ней зарегистрировано около 130 тыс. объектов по всей стране и создано свыше 600 тыс. документов. Ее услугами – на данный момент их 14 – пользуются 35 тыс. человек, еще около 1 млн регулярно ее посещают.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

Какие функции "Стройплощадки в смартфоне"

Электронная система – которая согласно закону является единой информационно-телекоммуникационной площадкой в составе градостроительного кадастра – выполняет функции сразу нескольких реестров:

единого реестра документов, дающих право на выполнение подготовительных и строительных работ и подтверждающих ввод в эксплуатацию;

реестра градостроительных условий и ограничений;

реестра аттестованных лиц;

реестра выданных лицензий на строительство объектов, относящихся по классу к объектам со средними (СС2) и значительными (СС3) последствиями.

В ней также хранятся сведения о возвращении на доработку, отказе в выдаче, отмене и аннулировании разрешительных документов. Кроме того, Единая система выступает в качестве электронного кабинета застройщика.

Цифровизация и ответственность

Как мы сообщали ранее, министр развития общин и территорий Алексей Чернышов констатировал, что градостроительная реформа вышла на финишную прямую: многодневная волокита с документами уже в прошлом, обращения заказчиков строительства обрабатываются в течение 24 часов.

В свою очередь, большинство пользователей "Стройплощадки в смартфоне" признали, что появление Единой системы на портале "Дія" сводит коррупционные риски к минимуму – теперь значительная часть опций для участников рынка работает в режиме онлайн.

"Уже больше года идет реформа сферы градостроительства. Ее основные принципы: усиление ответственности, децентрализация и цифровизация. В каждом из этих направлений есть значительные результаты. В частности, органы местного самоуправления будут иметь полномочия останавливать самовольное строительство. Кроме того, недавно в первом чтении был одобрен законопроект, усиливающий ответственность всех участников строительного процесса. В то же время ЕГЭССС обеспечивает прозрачность в сфере градостроительства", — цитирует пресс-служба Минрегиона заместителя министра Наталью Козловскую.

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