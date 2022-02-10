Чарівні дзеркала: хитрі прийоми для розширення житлового простору

Не завжди є можливість збільшити житловий простір за допомогою перепланування або перестановки меблів. А змін та "розширення" хочеться. У такому випадку на допомогу приходять дзеркала або дзеркальні поверхні. Нехай фізично кімната не стає більшою, але візуально та психологічно ви точно відчуєте себе вільніше.



Як візуально збільшити житловий простір за допомогою дзеркал і як їх краще розташувати — читайте в матеріалі РБК-Україна Realty.

Окрім стандартних способів збільшення кімнати, які вимагають серйозного втручання — є візуальні хитрощі, щоб зробити приміщення просторішим. Перше місце в списку займають дзеркала. Щоб з їх допомогою розширити кімнату, дизайнери рекомендують вибрати одразу кілька дзеркал та встановити яскраве освітлення.

Поради щодо встановлення дзеркал:

Для дзеркала обирайте вільну стіну біля якої немає меблів. Це дозволить створити легкість в приміщенні й не перевантажити простір.

Не встановлюйте занадто великі дзеркала. Форма й оформлення дзеркал має відповідати інтер'єру. Виробники пропонують безліч форм та варіантів: мушлі, квіти, тварини, хвилі, незвичайні та неправильні форми.

Можна також підібрати меблі з дзеркальною поверхнею. Найчастіше для цього використовуються шафи-купе з великою дзеркальною розсувною системою.

Якщо кімната "вузька"у формі прямокутника ("вагончик"), повісьте на її довгій стороні дзеркало середніх розмірів. Це візуально дозволить зробити кімнату більш квадратною.

Однією шафою можна не обмежуватися — також можна підібрати журнальний або обідній стіл з дзеркальною стільницею, скляну тумбу під телевізор, полиці.

Ще одна ідея для розширення простору — дзеркальна стеля. З цим завданням справляються й натяжні глянцеві стелі.

Приклади для натхнення

Наочні варіанти грамотного використання дзеркал пропонують дизайнери з усього світу. Деякі з них представлені в останній серії лукбуків від Dezeen. Для натхнення й формування надивленості — рекомендуємо звернути на них увагу.

The Whale, Франція

Дизайн: Клемана Леснофф-Рокара Фото: dezeen

Паризький архітектор використовував дзеркала, латунь та кольоровий мармур у квартирі на цокольному поверсі, щоб повернути первісний стиль будівлі арт-деко й змінити кімнати, які колись були темними й тісними.

Двері, що ведуть в спальні, облицьовані дзеркальними панелями, в яких відображаються ефектні колони з блідо-блакитного мармуру. Шафи для зберігання виготовлені з такої ж світловідбиваючої латуні.

Canyon House, Великобританія

Дизайн: Studio Hagen Hall Фото: dezeen

Студія дизайну Hagen Hall перетворила вікторіанський таунхаус в будинок у стилі Каліфорнійського модернізму 1970-х років, використавши дзеркала. Завдяки цьому компактне приміщення сильно змінилося, ставши більш просторим і затишним.

Квартира на вулиці Reig I Bonet, Іспанія

Дизайн: Arquitectura-G Фото: dezeen

Велике дзеркало в узголів'я ліжка одна з багатьох відбиваючих поверхонь, що використовуються в мінімалістській квартирі, яка візуально розширює простір і відображає природне світло.

Piso Pereiv44, Іспанія

Дизайн: Miel Arquitectos Фото: dezeen

У квартирі площею 65 квадратних метрів, місця для зберігання облицьовані дзеркальними панелями, які надають житлу оригінального вигляду. Дзеркала не тільки створюють самобутню естетику, але й підкреслюють малюнок ребристої стелі й відображають флуоресцентні зелені вкраплення кольору.

Будинок Форжа, Португалія

Дизайн: Пабло Піта Фото: dezeen

Розсувні дзеркальні двері приховують майстерню всередині будинку, створюючи для її власників додаткову кімнату, закриту від сторонніх очей.

Дизайнери хотіли, щоб компактний будинок для відпочинку, розташований в португальському регіоні Альту-Дору, мав переважно відкрите планування. Дискретні дзеркальні двері сприяють цьому візуальному ефекту, розширюючи огляд інтер'єру будинку.

Дзеркальний двір Баочао Хутонг, Китай

Дизайн: Daga Architects Фото: dezeen

Китайська студія Daga Architects додала дзеркала до підлоги та стіни вхідного двору, щоб резиденція здавалася більшою.

Дзеркальні поверхні відображають небо над головою та навколишні будівлі, завдяки чому вузький одноповерховий будинок в Пекіні здається більш просторим, ніж він є насправді.

Дзеркальний будинок, Іспанія

Дизайн: Nook Architects Фото: dezeen

У цьому проекті дзеркала розташовані навколо барселонської квартири, щоб створити враження більшого простору. Nook Architects назвали об'єкт House of Mirrors ("Дзеркальний будинок").

Дзеркало в повний зріст, розташоване між кухнею та вітальнею, розчиняє стіну й привертає увагу до великих отворів, що обрамляють простір.

Будинок-калейдоскоп, Канада

Дизайн: студія Пола Раффа. Фото: dezeen

Дизайнери облицювали сходи дзеркалами, створивши ефект калейдоскопа.

Дизайнери студії Пола Раффа хотіли, щоб він "ловив і відбивав світло, а також різні об'єкти, щоб створити складну тривимірну просторову гру".

Будинок з книжковими полицями, Франція

Дизайн: Андреа Моска Фото: dezeen

Книги в будинку італійського архітектора Андреа Моска немов множаться завдяки великому дзеркалу навпроти східчастої книжкової полиці у вітальні.

Поряд з відображенням книг під різними кутами, дзеркало використовувалося для поділу та індивідуалізації житла.

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