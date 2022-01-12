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Оздоблення від забудовника White Box: плюси і мінуси "білої коробки"

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Середа 12 січня 2022 09:12
Оздоблення від забудовника White Box: плюси і мінуси "білої коробки" Фото: чорнові роботи вже виконані, але до фінішного оздоблення й декору справа ще не дійшла - так характеризується White Box (Yudistroy)
Автор: Ріана Абдулаєва

White Box або напівчистове оздоблення — набирає популярності у забудовників і покупців квартир. Її основна перевага — базова готовність квартири до заселення, нехай і без дизайнерських прийомів. Буквально White Box перекладається, як "біла коробка" і така назва чітко описує зовнішній вигляд приміщення при передачі покупцям. Цей формат значно економить ресурс новоселів, бо чорнові роботи є найбільш "брудними" і енерговитратними. Однак у варіанту Вайт Бокс є свої плюси й мінуси.

У чому плюси й мінуси оздоблення White Box і в яких випадках від нього варто відмовитися — в матеріалі РБК-Україна Realty.

Що являє собою Вайт Бокс

Чорнові роботи вже виконані, але до фінішного оздоблення й декору справа ще не дійшла — так характеризується White Box. Таку опцію оздоблення квартир у новобудовах зараз пропонують багато забудовників.

WHITE BOX от ЮДИСТРОЙ — качественная основа вашего ремонта
Фото: Yudistroy

Зазвичай White Box містить виконання наступних видів робіт:

  • Бетонна стяжка підлоги, готова для укладання покриття;

  • Установка вікон і підвіконь, обробка відкосів;

  • Вирівнювання, грунтовка й штукатурка стін;

  • Підготовка стель;

  • Проведення електропроводки;

  • Проведення водопроводу і каналізації, сантехнічні роботи;

  • Готова система опалення.

Деякі забудовники включають до списку установку дверей, а також підводять розетки за схемою покупців, але це рідкість, яка в основному пропонується в будинках бізнес та преміум-класу. Найчастіше покупці дорогих квартир вибирають дизайнерський ремонт і формат White Box їм ні до чого, адже переробляти виявляється складніше, ніж втілити задум з нуля. Знову ж таки, важливі цілі, які переслідує покупець.

Кому підійде Вайт Бокс

Напівчистова обробка ідеальна для тих, хто хоче скоріше заїхати у квартиру або здати її в оренду. Від дизайнерських рішень, ідей та перепланувань в такому випадку власники найчастіше відмовляються — нехай буде якісна основа, а фінішне оздоблення повинно бути нейтральним, але надійним.

Фінансове питання важливе для багатьох при покупці квартири. Якщо у покупця немає зайвих грошей, щоб зробити дизайнерський ремонт, White Box — оптимальний варіант. Напівчистове оздоблення істотно скоротить терміни закінчення ремонту і наблизить новосілля.

Оздоблення від забудовника White Box: плюси і мінуси &quot;білої коробки&quot;
Фото: Pinterest

Якщо ви вже готові в'їхати, але не готові слухати дриль та перфоратор вранці у новій квартирі — зазвичай забудовники роблять сусідні квартири також з ремонтом Вайт Бокс.

Якщо покупці вибирають невелику однокімнатну квартиру або студію. Міняти планування в цьому випадку можливості практично немає, тому напівчистова обробка не завадить обставити інтер'єр на свій смак.

Кому White Box не підходить

Якщо покупці житла збираються все одно робити перепланування квартири — White Box ні до чого. Доведеться все ламати, прибирати й робити заново. Додаткові витрати та втрата часу.

Якщо власники житла планують дизайнерський ремонт. З напівчистовим оздобленням доведеться заново розводити проводку, адже розетки й вимикачі, швидше за все, розташовані незручно. Та й з сантехнікою теж можуть виникнути проблеми. За словами практикуючих дизайнерів, легше працювати з бетонними коробками й створювати інтер'єр з нуля, ніж переробляти роботу забудовника.

Оздоблення від забудовника White Box: плюси і мінуси &quot;білої коробки&quot;Фото: Pinterest

Коли покупцям дуже важливо отримати максимально високу якість. Навіть якщо квартира не належить до бюджетних варіантів, на напівчистовому оздобленні забудовник може заощадити. У підсумку майбутні мешканці не отримують те, на що розраховували.

Вайт Бокс — оптимальний вариант оздоблення квартири. Він чудово підходить тим, хто не бажає робити перепланування та вносити серйозні зміни в розводку труб, електрики та ін. Але якщо ви мрієте про індивідуальний дизайн інтер'єру — краще підшукати варіанти з чорновою обробкою і створити все з нуля.

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