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Ескалація та девальвація: що може зупинити ринок нерухомості у 2022 році

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Середа 26 січня 2022 10:20
Ескалація та девальвація: що може зупинити ринок нерухомості у 2022 році Фото: стійкий інтерес внутрішнього інвестора підтримуватиме цінова інфляція (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Леся Панченко

У 2022 році ринок купівлі-продажу квартир в Україні зросте на 3-5%, і така тенденція зберігатиметься протягом наступних кількох років. Цьому сприятимуть як зношеність великої частини житлового фонду, так і потреба більшості українців у власному помешканні та покращенні умов проживання.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на інформацію прес-служби OLX Нерухомість.

На збільшення попиту вплине також зниження вартості іпотечних кредитів, збільшення державного субсидування та формування прозорого ринку землі.

Зросте попит — зростуть і ціни

Зі збільшенням кількості угод зросте й вартість житлової площі. Так за даними аналітичної служби OLX Нерухомість, ціни на однокімнатки в Україні вже у другому кварталі 2021 зросли майже на 3% на вторинному ринку, а житловий фонд від 2011 р. забудови та первинний ринок на 4% та 5% відповідно.

Вартість однокімнатних квартир у 2021 році, USD:

Період

Вторинний ЖФ

ЖФ від 2011

Новобудови

Січень-березень

22,825

37,000

31,695

Жовтень-грудень

24,999

43,500

38,000

Вартість двокімнатних квартир у 2021 році, USD:

Період

Вторинний ЖФ

ЖФ від 2011

Новобудови

Січень-березень

28,500

55,000

46,500

Жовтень-грудень

30,999

65,424

59,000

Вартість трикімнатних квартир у 2021 році, USD:

Період

Вторинний ЖФ

ЖФ від 2011

Новобудови

Січень-березень

35,000

90,000

66,929

Жовтень-грудень

38,000

98,000

84,551

Джерело: OLX Нерухомість

Загалом, вже у другому півріччі порівняно з початком року, однокімнатні квартири стали коштувати дорожче:

  • на вторинному ринку – на 5%;
  • у будинках від 2011 р – на 12%;
  • у новобудовах – на 14%.

Українці продовжать інвестувати в нерухомість

У 2022 році нерухомість залишиться привабливим інструментом для інвестицій. Сталий інтерес внутрішнього інвестора підтримуватиме цінова інфляція. Крім того, вкладання грошей в житлову площу — одне з найбільш надійних в Україні.

Приріст вартості квартир у ІІ півріччі порівняно із І півріччям 2021 року:

Кількість кімнат

Вторинний ЖФ

ЖФ від 2011

Новобудови

1

+5%

+12%

+14%

2

+5%

+13%

+18%

3

+4%

+6%

+17%

З огляду на ці фактори українці продовжать вкладати кошти в квартири як у новобудовах, так і у ліквідні варіанти вторинного ринку.

Пандемія досі впливатиме на ринок

Все більше компаній переходять на гібридний формат роботи. Відповідно, багатьом дім слугує ще й офісом, а отже — зберігається попит на довгострокову оренду житла, в якому можна було б комфортно облаштувати робоче місце та проводити вільний час.

Водночас попит в сегменті комерційної нерухомості очікувано переформатовується під вимоги нової реальності – набирають популярності коворкінги, офіси меншої площі та локації для проведення зустрічей.

Слід зауважити, що негативно вплинути на прогнозоване зростання ринку нерухомості в Україні можуть три чинники:

  • невизначеність ситуації з коронавірусом;
  • можлива військова ескалація з боку країни-агресора;
  • девальвація гривні.

Раніше ми повідомляли, що українцям відкривається нова можливість отримання прибутку від нерухомості.

Також ми досліджували, яким ми побачимо Київ у 2025 році. Своїм баченням поділилися представники забудовників та архітектори.

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