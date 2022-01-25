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Не тільки новобудови та депозити: українцям відкривається нова можливість отримання прибутку

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Вівторок 25 січня 2022 11:00
Не тільки новобудови та депозити: українцям відкривається нова можливість отримання прибутку Фото: у 2022 році спостерігатиметься поступове перетікання коштів громадян з депозитних вкладів у ФІН (pixabay.com)
Автор: Леся Панченко

У 2022 році, темпи зростання цін на новобудови зменшуються, а податки для інвесторів — збільшуються (законопроэкт 5600). В світлі цього українці активно шукатимуть альтернативний інструмент для інвестицій та збереження статків. Тому розвиватимуться фонди інвестування в нерухомість (ФІН), як один з таких інструментів.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на інформацію дані компанії INSPI Development.

Альтернатива вкладенням у квартири

Головна особливість нових інструментів фінансування полягає в тому, що громадяни можуть вкласти власні заощадження, придбавши відповідні цінні папери, що перебуватимуть у вільному обігу, та отримувати прибуток в розмірі від 10% річних з прив’язкою до курсу іноземної валюти.

"Для збереження коштів та отримання прибутку від інвестицій у людей зникне необхідність в придбанні квартири, її обслуговуванні та здачі в оренду. Натомість виникне можливість заробляти на інвестиціях в фонд, який володіє та здає таку нерухомість. Такі фонди існують у всьому світі і це досить популярний спосіб розміщення вільних коштів", — наголосив Володимир Семенцов, керуючий партнер INSPI Development

Доступні для приватних інвесторів

В Україні, зазвичай, фонди інвестування в нерухомість закриті для пересічних інвесторів. За даними експерта, тільки наприкінці 2021 року кілька українських девелоперів оголосили про створення ФІН з можливістю інвестування для всіх охочих. Він зазначив, що отримані інвестиційні кошти девелопери спрямовуватимуть в розвиток власних проєктів в різних сегментах нерухомості.

"Вкладення фізичних осіб у ФІН стане додатковим джерелом фінансування будівництва без залучення банківського кредитування. Це також дасть змогу забудовникам отримувати цільове фінансування на конкретний об'єкт нерухомості, а кінцевим інвесторам — отримувати прибуток від реалізації цих проєктів", — підкреслив Володимир Семенцов.

За його прогнозом, у найближчі 2-3 роки в Україні може з’явитися і повноцінно запрацювати щонайменше 10 фондів інвестування в нерухомість. Разом з фондами, створеними українськими девелоперами, на ринок також можуть вийти 2-3 іноземних фонди.

Інвестиція – від 5 тисяч доларів

Згідно з українським законодавством і залежно від типу фонду, розмір мінімальної суми для входження в український ФІН через купівлю цінних паперів може становити від 5 тис. доларів.

Крім того, саме такі фонди здатні привернути увагу іноземних інвесторів до українського ринку нерухомості, бо для них формат REIT (real estate investment trust) зрозумілий та розповсюджений.Не тільки новобудови та депозити: українцям відкривається нова можливість отримання прибуткуpixabay.com

В Україні прибутковість інвестицій у фонди нерухомості становить в середньому 10% річних з прив’язкою до іноземної валюти. Наприклад, у США такий прибуток не перевищує 2-5%.

Інвестування у ФІНи може стати альтернативою банківським депозитам, але з більш привабливою прибутковістю. Наприкінці 2021 року ставка за банківськими депозитами в гривні коливалася від 9% до 11%, в той же час ставка в іноземній валюті для короткострокових вкладень становила 0,4-0,8%, а для довгострокових — 1-3,7%.

Спираючись на прогнози фінансових аналітиків, Семенцов зазначив, що у 2022 році зростання відсотків за валютними вкладами є малоймовірним, а ставка за гривневими вкладеннями може зрости в середньому лише на 0,5-1%.

"Фінансисти прогнозують, що у 2022 році ситуація в банківському секторі докорінно не зміниться. В той же час це дає поштовх для розвитку альтернативних джерел інвестування для збереження статків з урахуванням інфляції та отримання пасивного прибутку", — вважає він.

"Перетікання" грошей з депозитів у інвест-фонди

У 2022 році для фізичних осіб найбільш прийнятним може стати інвестування в ОВДП, житло на первинному ринку, сервісні апартаменти та у ФІНи. Натомість розміщення коштів на депозитах буде найменш привабливим.

"Досі діє податок на доходи з депозитів, розмір якого становить 18% ПДФО, також доведеться сплатити 1,5% військового збору (разом 19,5%). Що стосується оподаткування вкладень у ФІНи, то податок за інвестора платитиме інвестиційний фонд: це 9% податку на дивіденди, 1,5% військового збору та винагорода фонду в розмірі 1-1,5%. Тобто, на відміну від 19,5% з депозитів, з інвестора буде вирахувано 11-12%", — розповів фахівець.

Фахівець також припустив, що в 2022 році спостерігатиметься поступове перетікання коштів громадян з депозитних вкладів до ФІНів. Проте фокус уваги потенційних вкладників до таких фондів можливий не раніше травня-червня.

"За найоптимістичнішими прогнозами, у 2022 році "перетікання" грошей фізосіб з банків до інвестфондів може скласти до 2-2,5% від загальної суми вкладень в іноземній валюті (до 250 млн дол) і до 3-5% від загальної суми гривневих депозитів (близько 25-30 млрд грн)", — підсумував Володимир Семенцов.

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