Эскалация и девальвация: что может остановить рынок недвижимости в 2022 году

В 2022 году рынок купли-продажи квартир в Украине вырастет на 3-5%, и такая тенденция будет сохраняться в течение следующих нескольких лет. Этому будут способствовать как изношенность большой части жилого фонда, так и потребность большинства украинцев в собственном доме и улучшении условий проживания.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на информацию пресс-службы OLX недвижимость.

На увеличение спроса повлияет также снижение стоимости ипотечных кредитов, увеличение государственного субсидирования и формирование прозрачного рынка земли.

Вырастет спрос — вырастут и цены

С увеличением количества сделок возрастет и стоимость жилой площади. Так по данным аналитической службы OLX недвижимость цены на однушки в Украине уже во втором квартале 2021 выросли почти на 3% на вторичном рынке, а жилой фонд от 2011 г. застройки и первичный рынок на 4% и 5% соответственно.

Стоимость однокомнатных квартир в 2021 году, USD:

Период Вторичный ЖФ ЖФ от 2011 Новостройки Январь-март 22,825 37,000 31,695 Октябрь-декабрь 24,999 43,500 38,000

Стоимость двухкомнатных квартир в 2021 году, USD:

Период Вторичный ЖФ ЖФ от 2011 Новостройки Январь-март 28,500 55,000 46,500 Октябрь-декабрь 30,999 65,424 59,000

Стоимость трехкомнатных квартир в 2021 году, USD:

Период Вторичный ЖФ ЖФ от 2011 Новостройки Январь-март 35,000 90,000 66,929 Октябрь-декабрь 38,000 98,000 84,551

Источник: OLX недвижимость

В общем, уже во втором полугодии по сравнению с началом года, однокомнатные квартиры стали стоить дороже:

на вторичном рынке – на 5%;

в домах от 2011 г – на 12%;

в новостройках – на 14%.

Украинцы продолжат инвестировать в недвижимость

В 2022 году недвижимость останется привлекательным инструментом для инвестиций. Устойчивый интерес внутреннего инвестора будет поддерживать ценовая инфляция. Кроме того, вложение денег в жилую площадь — одно из самых надежных в Украине.

Прирост стоимости квартир во II полугодии по сравнению с I полугодием 2021 года:

Количество комнат Вторичный ЖФ ЖФ от 2011 Новостройки 1 +5% +12% +14% 2 +5% +13% +18% 3 +4% +6% +17%

Учитывая эти факторы, украинцы продолжат вкладывать средства в квартиры как в новостройках, так и в ликвидные варианты вторичного рынка.

Пандемия продолжит влиять на рынок

Все больше компаний переходят на гибридный формат работы. Соответственно, многим дом служит еще и офисом, а значит — сохраняется спрос на долгосрочную аренду жилья, в котором можно было бы комфортно обустроить рабочее место и проводить свободное время.

В то же время спрос в сегменте коммерческой недвижимости ожидаемо переформатируется под требования новой реальности – набирают популярность коворкинги, офисы меньшей площади и локации для проведения встреч.

Следует заметить, что негативно повлиять прогнозируемый рост рынка недвижимости в Украине могут три фактора:

неопределенность ситуации с коронавирусом;

возможная военная эскалация со стороны страны-агрессора;

девальвация гривны.

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