Чим жив ринок нерухомості України в 2021-му році: ТОП-9 подій, які вплинуть на кожного

Фото: найбільш значущі події в сфері нерухомості, які ми спостерігали в році, що минає (Віталій Носач, РБК-Україна)

Цінова лихоманка, активне будівництво, новий виток скандалів з недобудовами, вихід довгоочікуваних торгових операторів й скандальна приватизація держмайна – чим запам'ятається 2021-й рік на ринку нерухомості України?

РБК-Україна Realty склав добірку найбільш значущих подій і ключових трендів у сфері нерухомості, які ми спостерігали в році, що минає.

Активізація будівництва житла

На будмайданчиках поновлюються активні роботи, а кількість самих будмайданчиків зростає. Рік, що минає, став періодом активізації будівництва житла, питома вага якого в загальному обсязі будівельних робіт становить близько третини – 33,2%.

Левова частка будівництв традиційно припадає на Київ і область: тут, за даними ЛУН, налічується близько чверті всіх будмайданчиків по країні.

До жовтня 2021 року, за інформацією Держстату, індекс будівельної продукції склав 0,5%, в той час як обсяги зведення житла за період з січня по жовтень показали зростання майже 20%. У порівнянні з результатами минулого року: будівництво житла зросло на 29%.

За прогнозами аналітиків, темпи будівництва житла в цілому у 2021-му році можуть зрости більш ніж на чверть.

Подорожчання будматеріалів

На кінець цього року, за прогнозами аналітиків, індекс цін на будматеріали зросте в середньому до 17%. А по окремих позиціях ціни вже піднялися на третину і більше. Ланцюгова реакція не змусила себе довго чекати: подорожчання будматеріалів укупі з підвищенням вартості будівельно-монтажних робіт підняло в ціні собівартість будівництва. Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

У майбутньому році, як очікується, ціни на будматеріали зростатимуть ще більш стрімко. Причини: підвищення цін на природний газ і тарифу на залізничні вантажні перевезення вже з січня.

Зростання цін на нерухомість

Протягом року ціна на житло зростала як на первинному, так і на вторинному ринках. Діапазон подорожчання в різних сегментах і регіонах балансує від 7% до 35%. Такого стрибка не спостерігалося вже кілька років. До осені ціни в цілому стабілізувалися, а в деяких областях навіть відкотилися на 1,5-3%. До жовтня вторинний ринок вийшов на плато. Водночас новобудови, головним чином у столиці, продовжили дорожчати.

Київ і область традиційно залишаються в лідерах зростання цін. З січня по грудень, за вимірами порталу ЛУН, первинка в Києві подорожчала на 31,5% в доларовому еквіваленті – з 980 до 1290 доларів за кв.м. а вторинний ринок, за даними АН «Благовіст», з січня по листопад виріс в ціні на 14,5%.

У минулому році цей показник був 6% і 9,5% відповідно.

Аналітики пов'язують подорожчання житла з трьома основними факторами:

зростанням собівартості будівництва;

значною активізацією купівельного попиту;

стартом державних іпотечних програм.

Попит на квартири

Пандемія і вимушений домашній режим змусили українців переоцінити роль власного житла: у році, що минає, багато хто зайнявся вирішенням квартирого питання. Активізувалися також інвестори в квадратні метри.

Як результат: кількість покупців на ринку цього року перевищувала кількість пропозицій у співвідношенні 60% на 40%. На кожних 5 покупців можна було знайти лише 4 квартири. Дефіцит пропозиції породив ажіотаж. Фото: freepik.com

Найбільш помітно тенденція проявилася в другому і третьому кварталах – люди намагалися закрити угоди до початку навчального року і старту ділового сезону. Тоді ж найбільш активно росли і ціни.

Бум на ринку заміської нерухомості

Цього року, продовжуючи тенденцію карантинного 2020 – все більше людей звернули свою увагу на житло за містом. Попит на різні формати заміського житла (котеджі, таунхауси, малоповерхові ЖК) і земельні ділянки під приватну забудову (площею до 10 соток) виріс, в залежності від напрямку, від 30% до 50%. Як результат, вартість квадратного метра також зросла до 40%, залежно від розташування, інфраструктури, ремонту та інших факторів.

За 2021 рік показник зростання ринків склав:

житло в Києві – на 25%;

заміське приватне житло – на 30%;

концептуальні проекти за містом – на 50%.

На сьогодні в радіусі 30 км від Києва налічується близько 370 котеджних містечок. Важливим фактором вибору залишаються – доступність до столиці, рекреаційний потенціал (ліс, водойма, екологія), наявність торговельної та соціальної інфраструктури на місці, а також сформоване ком'юніті однодумців. Фото: freepik.com

Протести інвесторів "Аркади"

Рік, що минає для будівельного ринку столиці пройшов на тлі безстрокових акцій інвесторів недобудов банку "Аркада", які тривають з 2020-го.

Нагадаємо, АТ АКБ "Аркада" з 2014 по 2020 роки залучав кошти інвесторів під будівництво трьох проектів: ЖК "Патріотика", ЖК "Патріотика на озерах" та ЖК "Еврика". У 2019 році будівництво майже всіх об'єктів зупинилося, а влітку минулого року НБУ визнав банк неплатоспроможним. На стадії будівництва з різним ступенем готовності були заморожені 33 будинки. Постраждалими були визнані 13 тисяч інвесторів.

Навесні цього року в КМДА столична влада, представники інвесторів і девелопера Stolitsa Group підписали меморандум про добудову будинків "Аркади". Девелопер взяв на себе зобов'язання добудувати об'єкти взамін на виділення столичною владою 176 га під будівництво. Однак виділення землі застопорилося. Фото: ЖК "Патріотика на озерах" (kievvlast.com.ua)

Stolitsa Group у свою чергу запропонувала інвесторам дуже довгі терміни здачі в експлуатацію – до 2030 року, що викликало обурення. В результаті девелопер призупинив виконання меморандуму і заморозив роботи на майданчиках. Втім, про повний вихід з проекту забудовник так і не заявив.

Приватизація "Більшовика"

У жовтні Фонд держмайна продав "Перший київський машинобудівний завод "Більшовик" за 1,429 млрд грн. Торги пройшли стрімко-близько десяти хвилин. Учасники підвищили ціну всього двічі на 2,8%. Виграв один з трьох допущених учасників – ТОВ "Дженерал Коммерс", – пов'язаний з бізнесменами Василем Хмельницьким, Ігорем Хижняком та Олександром Барановим.

Зараз приватизація "Більшовика" все ще не завершена: Антимонопольний комітет продовжує вивчення обставин продажу – незважаючи на те, що "Дженерал Комерс" вже розрахувалася за придбання, направивши до бюджету 1,4 млрд грн, АМКУ перевіряє дотримання законності проведення аукціону.

Територія заводу становить 35 ГА і розташована на ділянці в центрі столиці. За оцінкою експертів, на ній можуть бути зведені ЖК на 5 тис.квартир загальною вартістю понад 20 млрд грн.

Відкриття ТРЦ Respublika Park

Через 9 років після старту будівництва в столиці відкритися найбільший у Східній Європі торгово-розважальний центр. Загальна площа об'єкта становить 300 тис. кв м, орендна – 135 тис. кв м. паркінг ТРЦ розрахований на 3500 машиномісць.

У торговій галереї розміститься понад 500 орендарів. У ТРЦ облаштовано перший в Україні розважальний парк в закритому приміщенні площею 2 тис.кв. м, digital-парк розваг площею 11 тис. кв. м. і перша в країні 20-метрова аеродинамічна труба.

Будівництво ЖК Respublika було розпочато в 2012 році. У 2014 році проект повинні були здати в експлуатацію, але на стадії готовності більше 80% він був заморожений. Через сім років проект отримав нових інвесторів (інвестфонд "Каскад Інвест"), змінив концепцію і назву на Respublika Park. Фото: прес-служба ТРЦ

Перший офлайн-магазин IKEA в Україні

Шведський гігант з продажу меблів і декору IKEA, відкрив офіційний магазин в Києві.

IKEA протягом 15 років кілька разів намагалася зайти на український ринок. Але каменем спотикання виступав питання відведення землі та інші бюрократичні перепони.

У 2020 році компанії нарешті вдалося запустити в Україні офіційні онлайн-продажі. Рік по тому з'явився і перший офлайн-магазин в ТРЦ Blockbuster Mall. У ньому представлені понад 5 тисяч найменувань продукції, переважно – меблевої.

Раніше ми давали прогноз ситуації на ринку нерухомості на перше півріччя 2022.