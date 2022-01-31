Елітна новобудова під знесення, які квартири краще не купувати та ціновий параліч: підсумки тижня на ринку нерухомості

Фото: як бути тим, хто збирався зайнятися квартирним питанням (Віталій Носач, РБК-Україна)

Про що воліють мовчати ріелтори, яка доля чекає новобудови, які не мають всіх документів, навіть якщо квартири в них викуплено; коли краще вирішувати квартирне питання й що таке принцип "нульового кілометра" в розумінні ринку нерухомості – в огляді найбільш рейтингових матеріалів тижня на РБК-Україна Realty.

Старі "панельки": пастки для новачків

Збираєтеся купувати перше житло, а грошей в обріз? Тоді доведеться звернути увагу на найбюджетніші варіанти вторинного ринку – будинки масових радянських серій. Але є проблема – вони містять безліч нюансів, з якими доведеться рахуватися: стан будинку, галасливі сусіди, щури в підвалі, але найголовніше – застарілі планування і аварійні комунікації.

Є й такі "мінуси", про які ріелтори знають, але вважають за краще мовчати. Наприклад, що висотні будівлі однієї з серій зводилися з порушенням всіх технологій і жити там досить ризиковано. Тим часом, через такі "пастки" згодом продати цю нерухомість за ринковою ціною буде дуже складно. РБК-Україна

Що потрібно пам'ятати, вибираючи квартиру в "чешці", 464-й серії або в серії БПС. РБК-Україна Realty підготував ексклюзивні рекомендації з оцінки та вибору житла в радянських будинках.

Більше повітря: ЖК Києва з величезною територією

Один з нових трендів на ринку новобудов – просторе і комфортне середовище для життя. Більшість ЖК мають власну територію з озелененням, прогулянковими зонами та широким переліком інфраструктурних об'єктів, визначили тенденцію аналітики порталу ЛУН.

Дослідники проаналізували дані про всі ЖК Києва, які зараз будуються, та відібрали 30 комплексів, що пропонують своїм мешканцям найбільшу територію навколо їхніх будинків. Цікаво, що в першу десятку потрапили ЖК, чия прибудинкова територія за площею вдвічі перевершує парк Шевченка в Києві. А всі три лідери рейтингу знаходяться в одному районі. ЛУН

Де ж найкраще оселитися, якщо любите простір і комфорт? – читайте у нашому матеріалі.

Як купити квартиру в елітному будинку та залишитися ні з чим

У Львові "під ківш" пускають шестиповерхову житлову новобудову, більшість квартир в якій вже продано і на них оформлено право власності.

Незважаючи на те, що проект був від початку проблемним за документами, про що повідомляли і влада, і контролюючі органи, люди ризикнули вкласти кошти в квартири. Їх не зупинила навіть висока ціна на квадратний метр. Цікаво, що забудовник будівлю фактично закінчив, але от поселити інвесторів вже навряд чи зможе.

Що чекає скандальну Львівську новобудову та її мешканців і яка доля інших самобудів у Львові та в країні? – у нашому невеликому розслідуванні.

Ринок-2022: продавати не можна почекати

Де ставити кому? РБК-Україна Realty розбирався разом з аналітиками одного з провідних майданчиків OLX нерухомість.

Зараз ринок житлової нерухомості в Україні затамував подих, придивляючись до курсу долара і військово-політичної обстановки – від торішнього ентузіазму не залишилося й сліду. Як довго триватиме це затишшя, що більше вплине на ціни –ескалація конфлікту з Росією, пандемія або стрімке знецінення національної валюти – і що робити тим, хто планував купувати або продавати житло? Чи варто продавцям чекати активізації попиту або вже починати опускати ціни, а також – як бути тим, хто збирався зайнятися квартирним питанням?

Вивчивши минулорічну та свіжу статистику по всій країні, ми знайшли відповіді на ці питання, а також з'ясували, наскільки може змінитися вартість квадратного метра в цьому році і в який бік.

"Місто в місті": жити, не виходячи з двору

Київ стрімко змінюється: на зміну окремим діловим і спальним районам, хаотичній забудові і однотипним кварталам приходять багатофункціональні концептуальні ЖК, а на зміну покинутим територіям – затишні громадські простори. ЛУН

Щоденна міграція населення з периферії в центр, де зазвичай зосереджені більшість офісів і ТЦ, призвела до заторів і збільшення часу на пересування. Економлячи час і сили, люди почали все більше замикатися в межах своїх житлових комплексів, а локдаун ще більше "замкнув" всіх по домівках.

Експерти наполягають: прийшов час нового підходу до створення житлових і громадських просторів, де все необхідне знаходиться під рукою, а ЖК будуються за принципом "місто в місті". Набирає популярності концепція "нульового кілометра", де на те, щоб дістатися до будь-якого необхідного об'єкта: магазину, кафе, спортивного залу або коворкінгу – потрібно не більше 15 хвилин.

Чим відрізняється новий тренд від звичних підходів і в яких будинках ми будемо жити вже в найближчому майбутньому? – в оцінках і прогнозах провідних українських забудовників та архітекторів.