У Львові зносять житлову новобудову – покупці залишаються без квартир

У Львові "під ківш " пускають шестиповерхову житлову новобудову, більшість квартир в якій вже продано й на них оформлено право власності

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на lviv.vgorode.

Купити квартиру і залишитися ні з чим

Історія ЖК "Варшава Хоум" по вул. Варшавській, 22 (Шевченківський район) почалася ще сім років тому, коли громадська організація "Наше ідеальне місто" взяла у місцевої влади в оренду ділянку землі площею в 0,03 га. На той момент там знаходився старий одноповерховий будинок – в ньому розміщувалися ремонт взуття та магазин фурнітури.

Орендувалася земля, як повідомляє сайт Асоціації західноукраїнських забудовників, з метою "обслуговувати нежитлове приміщення" – цей самий будинок. Однак "Наше ідеальне місто" демонтувало будівлю та звело на його місці сучасний 6-поверховий клубний будинок – без відповідних містобудівних умов і обмежень. Фото: Zaxid.net

Вдала локація та привабливий проект (ЖК комфорт-класу на 16 квартир з сучасними плануваннями) викликали інтерес на ринку – ще на етапі будівництва всі квартири були розкуплені, про що повідомляє сайт ЛУН. Покупців не зупинили ні досить висока за місцевими мірками ціна (20 тис. грн за кв. м), ні навіть те, що будівництво супроводжувалося численними судовими тяжбами – на забудовника подав до суду Львівський підрозділ ДАБІ, а будівництво було визнано незаконним.

Забудовник, у свою чергу, незважаючи на всі приписи контролюючого органу та судові розгляди, завершив об'єкт. Частина новоселів вже оформила право власності на квартири.

Тим часом тяжби дійшли до Верховного Суду, який днями виніс вердикт: незаконну 6-поверхівку знести.

Як бути при цьому з правом приватної власності на житло у тих, хто вже її вже оформив, а також – яка доля інших покупців квартир в самобуді, – питання відкрите. Фото: ЛУН

Як прибирають самобуди

Нагадаємо, що це вже не перший випадок у Львові, коли зноситься житловий будинок, що незаконно зводиться. Два роки тому на вулиці Личаківській також демонтували багатоповерхівку-самобуд – правда, там встигли побудувати тільки півбудинку. На демонтаж влада виділила близько 3 млн грн – безпрецедентний випадок в історії українського ринку житлового будівництва. А в кінці минулого року також почався демонтаж незаконної споруди на вулиці Городницькій.

За попередніми оцінками, сьогодні в Україні налічується кілька сотень самобудів, зведених з порушеннями містобудівного законодавства. Точне їх число стане відомо тільки після того, як буде проведена інвентаризація.

У будь-якому випадку, самобуди, під зведення яких не було видано законних підстав, повинні бути демонтовані, розповіли РБК-Україна Realty в Мінрегіоні. Це дуже дороговартісний процес, що лягає на плечі місцевої влади, яка, в свою чергу, не має таких коштів. Як результат – самобуди можуть стояти в замороженому вигляді ще багато років.

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