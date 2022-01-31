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Элитная новостройка под снос, какие квартиры лучше не покупать и ценовой паралич: итоги недели на рынке недвижимости

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Понедельник 31 января 2022 09:36
Элитная новостройка под снос, какие квартиры лучше не покупать и ценовой паралич: итоги недели на рынке недвижимости Фото: как быть тем, кто собирался заняться квартирным вопросом (Виталий Носач, РБК-УКраина)
Автор: Светлана Голландс

О чем предпочитают молчать риелторы, какая судьба ждет новостройки, не имеющие всех документов, даже если квартиры в них выкуплены; когда лучше решать квартирный вопрос и что такое принцип "нулевого километра" в понимании рынка недвижимости – в обзоре самых рейтинговых материалов недели на РБК-Украина Realty.

Старые "панельки": ловушки для новичков

Собираетесь приобретать первое жилье, а денег в обрез? Тогда придется обратить внимание на самые бюджетные варианты вторичного рынка – дома массовых советских серий. Но есть проблема – они содержат множество нюансов, с которыми придется считаться: состояние дома, шумные соседи, крысы в подвале, но самое главное – устаревшие планировки и аварийные коммуникации.

Есть и такие "минусы", о которых риелторы знают, но предпочитают молчать. Например, что высотные здания одной из серий возводились с нарушением всех технологий и жить там довольно рискованно. Тем временем, из-за таких "ловушек" впоследствии продать эту недвижимость по рыночной цене будет очень сложно.Элитная новостройка под снос, какие квартиры лучше не покупать и ценовой паралич: итоги недели на рынке недвижимостиРБК-Украина

Что нужно помнить, выбирая квартиру в "чешке", 464-й серии или в серии БПС. РБК-Украина Realty подготовил эксклюзивные рекомендации по оценке и выбору жилья в советских домах.

Больше воздуха: ЖК Киева с огромной территорией

Один из новых трендов на рынке новостроек – просторная и комфортная среда для жизни. Большинство ЖК имеют собственную территорию с озеленением, прогулочными зонами и широким перечнем инфраструктурных объектов, обозначили тенденцию аналитики портала ЛУН.

Исследователи проанализировали данные обо всех ЖК Киева, которые сейчас строятся, и отобрали 30 комплексов, предлагающих своим жильцам самую большую территорию вокруг их домов. Интересно, что в первую десятку попали ЖК, чья придомовая территория по площади вдвое превосходит парк Шевченко в Киеве. А все три лидера рейтинга находятся в одном районе.Элитная новостройка под снос, какие квартиры лучше не покупать и ценовой паралич: итоги недели на рынке недвижимостиЛУН

Где же лучше всего поселиться, если любите простор и комфорт? – читайте в нашем материале.

Как купить квартиру в элитном доме и остаться ни с чем

Во Львове "под ковш" пускают шестиэтажную жилую новостройку, большинство квартир в которой уже продано и на них оформлено право собственности.

Несмотря на то, что проект был изначально проблемным по документам, о чем сообщали и власти, и контролирующие органы, люди рискнули вложить средства в квартиры. Их не остановила даже высокая цена на квадратный метр. Интересно, что застройщик здание фактически закончил, но вот поселить инвесторов уже вряд ли сможет.

Что ждет скандальную львовскую новостройку и ее жителей и какова судьба других самостроев во Львове и в стране? – в нашем небольшом расследовании.

Рынок-2022: продавать нельзя подождать

Где ставить запятую? РБК-Украина Realty разбирался вместе с аналитиками одной из ведущих площадок OLX недвижимость.

Сейчас рынок жилой недвижимости в Украине настороженно затих, присматриваясь к курсу доллара и военно-политической обстановке – от прошлогоднего энтузиазма не осталось и следа. Как долго продлится это затишье, что больше повлияет на цены – эскалация конфликта с Россией, пандемия или стремительное обесценивание национальной валюты – и что делать тем, кто планировал покупать или продавать жилье? Стоит ли продавцам ждать активизации спроса или уже начинать опускать цены, а также – как быть тем, кто собирался заняться квартирным вопросом?

Изучив прошлогоднюю и свежую статистику по всей стране, мы нашли ответы на эти вопросы, а также выяснили, насколько может измениться стоимость квадратного метра в этом году и в какую сторону.

"Город в городе": жить, не выходя со двора

Киев стремительно меняется: на смену отдельным деловым и спальным районам, хаотичной застройке и однотипным кварталам приходят многофункциональные концептуальные ЖК, а на смену заброшенным территориям – уютные общественные пространства.Элитная новостройка под снос, какие квартиры лучше не покупать и ценовой паралич: итоги недели на рынке недвижимостиЛУН

Ежедневная миграция населения с периферии в центр, где обычно сосредоточены большинство офисов и ТЦ, привела к заторам и увеличению времени на передвижение. Экономя время и силы, люди стали все больше замыкаться в границах своих жилых комплексов, а локдаун еще больше "запер" всех по домам.

Эксперты настаивают: пришло время нового подхода к созданию жилых и общественных пространств, где все необходимое находится под рукой, а ЖК строятся по принципу "город в городе". Набирает популярности концепция "нулевого километра", где на то, чтобы добраться до любого необходимого объекта: магазина, кафе, спортивного зала или коворкинга – нужно не более 15 минут.

Чем отличается новый тренд от привычных подходов и в каких домах мы будем жить уже в ближайшем будущем? – в оценках и прогнозах ведущих украинских застройщиков и архитекторов.

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