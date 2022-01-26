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Життя з розмахом: ТОП-30 ЖК Києва з найбільшою прибудинковою територією

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Середа 26 січня 2022 16:22
Життя з розмахом: ТОП-30 ЖК Києва з найбільшою прибудинковою територією Фото: у першій десятці – ЖК з показником понад 105 тис. кв.м. (ЛУН)
Автор: Леся Панченко

Один з нових визначальних трендів на ринку новобудов – просторе й комфортне середовище для життя. Більшість житлових комплексів, які зводяться зараз, мають чітку концепцію та власну територію з озелененням, прогулянковими зонами та широким переліком інфраструктурних об’єктів. Виключенням може бути тільки житло економ-класу, де ще є можливість продати квартири без додаткових сервісів та з мінімальною прибудинковою територією.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на дослідження проєкту ЛУН Місто.

Чому велика територія – це новий тренд

Дослідники проєкту проаналізували дані про всі новобудови Києва, що зводяться зараз, та відібрали комплекси, що планують найбільшу територію у дворі довкола житлових будинків.Життя з розмахом: ТОП-30 ЖК Києва з найбільшою прибудинковою територієюУ рейтинг внесено 30 житлових комплексів Києва, які наразі будуються. У першій десятці – ЖК з показником понад 105 тис. кв.м. Для порівняння, площа парку Шевченка у Києві – близько 55 тис. кв.м.

Всі ЖК, що увійшли у першу трійку – у Голосіївському районі:

  • Перше місце: ЖК Respublika на Окружній, де територія без житлової забудови становить 674 528 кв.м;
  • Друге місце: ЖК "Кришталеві джерела" у Феофанії – 304 051 кв.м;
  • Третє місце: ЖК Svitlo Park на Видубичах – 239 458 кв.м.

Обираючи ЖК для рейтингу перевагу надавали "людиноцентричним" проєктам, тобто тим, де простір позиціонують як розрахований на людей, а не на автомобілі. На планах цих проектів багато зелені, відпочинкових, ігрових та спортивних зон.Життя з розмахом: ТОП-30 ЖК Києва з найбільшою прибудинковою територієюДжерело: ЛУН Місто

Як рахували

Інформацію для рейтингу аналітики отримали, проаналізувавши дані, надані забудовниками. Щоб порахувати площу, вільну від житлової забудови, від загальної площі ЖК відмінусували площу, відведену під житлові будинки. Щільність населення у ЖК на місце в рейтингу не впливала, але бралася до уваги поверховість будинків.

Які ЖК потрапили до рейтингу:

  • нові — ті, що знаходяться в процесі будівництва;
  • де триває активна стадія продажу квартир;
  • де зазначений забудовник, і він має здані будинки;
  • ЖК, що мають три основні документи — документи на земельну ділянку, документи на будівництво та ліцензію генпідрядника;
  • комплекси, у яких значна прибудинкова територія позначена на генплані ЖК та рендерах;
  • ЖК, де прибудинковий простір позиціонують як орієнтований на людей, а не автомобілі, де є акцент на озеленення.

Чому це важливо

Дослідники звертають увагу на еволюцію у сфері житла, яка триває в Україні. Покупці все частіше орієнтуються не тільки на розташування будинку та планування квартири, а й на те, наскільки якісним є благоустрій території ЖК, наскільки розвиненою є його інфраструктура.Життя з розмахом: ТОП-30 ЖК Києва з найбільшою прибудинковою територією"Комфортне житло – це не тільки стильний ремонт у квартирі, а й комфортне подвір'я, – зазначає Анна Денисенко, кураторка проєкту ЛУН Місто. – Під впливом карантину дім перестав бути лише місцем сну – люди стали більше часу проводити у квартирі, на подвірʼї. За даними звіту Google, у січні 2022 в Київській агломерації пересування житловими районами зросло на 6-19% у порівнянні з доковідним періодом. Тож важливо, щоб біля дому була територія для дозвілля".

Раніше ми розповідали, яким ми побачимо Київ у 2025 році на думку представників забудовників та архітекторів.

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