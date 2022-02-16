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Курс на захід: як вплинула загроза війни на оренду та продаж квартир у західних регіонах

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Середа 16 лютого 2022 11:20
Курс на захід: як вплинула загроза війни на оренду та продаж квартир у західних регіонах Фото: вторинний ринок Львова тільки за грудень подорожчав в середньому на 10% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Голландс

Ажіотажний попит на житло в західних регіонах продовжує зростати. Він увійшов у нову фазу: якщо ще місяць тому жителів південно-східних і центральних регіонів цікавила покупка ліквідного житла на вторинному ринку Львова та Івано-Франківська, то сьогодні основний запит – на короткострокову оренду, повідомляє РБК-Україна Realty.

Ситуація 2014-го року показала, як складно доводиться тим, кому нікуди їхати із зони бойових дій: досі більшість переселенців зі Сходу не змогли обзавестися своїм житлом. Навчені гірким досвідом, українці намагаються завчасно вирішити питання можливого переселення в разі військових дій.

Зміщення інтересу з купівлі нерухомості у Львові та інших містах на її оренду, на думку аналітиків ринку, пояснюється двома причинами.

У пошуках "тихої гавані"

По-перше, покупцям сьогодні нема з чого обирати. Ринок житла західних регіонів досить компактний. І будь-яка активізація купівельного попиту за кілька тижнів стискає пропозицію ліквідних об'єктів до рівня "все розкуплено".

"Скажемо, львівський ринок пережив суттєвий наплив покупців ще наприкінці минулого року, коли тільки почалися розмови про можливе російське вторгнення – аналізує незалежний експерт Ярослав Цуканов. – В результаті –значна частина нерухомості, що представляє інтерес як актив, виявилася розкуплена. Це негайно підігріло ціни: вторинний ринок Львова тільки за грудень подорожчав в середньому на 10%. Зараз ціни практично зрівнялися зі столичними (1,1-1,3 тисячі доларів за кв.м, а в престижних об'єктах є варіанти і до 2,5 тис доларів за кв.м.), але навіть за такими цінами знайти там прийнятний варіант непросто".

Ще місяць тому серед покупців нерухомості в західних регіонах значна частина була з Харкова, Дніпра, Чернігова, Києва, Сум. Люди шукали насамперед житло на вторинному ринку у форматі "в'їхати і жити", пояснює Ярослав Цуканов.Курс на захід: як вплинула загроза війни на оренду та продаж квартир у західних регіонахЖитловий масив у Шевченківському районі Львова (wikipedia.org)

"Це не означало, що вони планували негайно туди переїжджати. Вони збиралися здавати цю квартиру, але мати її як запасний варіант, якусь "гавань" на випадок форс-мажору", – уточнює експерт.

Тимчасовий притулок

Друга причина збільшеного інтересу до оренди: чіткі дати можливого російського вторгнення, які були озвучені публічно.

Вони розділили українців на три категорії:

  • тих, хто не збирається нікуди їхати;
  • тих, хто сподівається перечекати біду в тихих регіонах своєї країни;
  • тих, хто готовий покинути Україну.

Перші, зрозуміло, залишаються вдома. Другі – це орендарі, які вважають за краще зняти житло на час в тому ж Львові, Івано-Франківську, Рівному, Тернополі та інших західних регіонах – ось вони-то й змістили акцент на оренду.

Треті – а це якраз потенційні покупці – переорієнтувалися на закордонну нерухомість. Тим більше, що у сусідніх Польщі, Румунії або Туреччині можна знайти варіанти за київськими цінами.

В результаті – ціни на оренду в західних регіонах України встигли трохи підрости. Однак істотних перегинів на ринку не відбувається, пояснив нам віце-президент "Асоціації професійних керуючих нерухомістю" Анатолій Топал.

"Ринок продовжує жити у своєму звичному ритмі. Після січневої сплячки, нарешті, пробуджується – це помітно як по столичному, так і по регіональних ринках, – говорить Анатолій Топал. – Ціни зберігаються на колишньому рівні, обсяги угод поступово нарощуються. Оренда в західних регіонах дійсно підросла, але що характерно – люди вже запитують лише короткочасну оренду. І як тільки ситуація навколо військової загрози пом'якшиться, ринок дуже швидко увійде в колишню колію", – переконаний фахівець.

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