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Встигнути до весни: у зимові місяці ситуація на ринку вигідна орендарям

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Четвер 17 лютого 2022 10:35
Встигнути до весни: у зимові місяці ситуація на ринку вигідна орендарям Фото: період застою на ринку оренди триватиме як мінімум ще до кінця лютого (pixabay.com)
Автор: Леся Панченко

На початку зими на ринку оренди спостерігається традиційний штиль. Значні коливання курсу гривні до долару у січні 2022 року "заморозили" вартість оренди на популярні квартири, та трохи знизила на менш затребувані. Середня ціна оренди житла в Києві у січні склала 10 доларів за кв.м.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на аналітику порталу address.ua.

Скільки коштує орендувати квартиру

Найбільш популярними на ринку оренди залишаються однокімнатні квартири. Вартість оренди 1-кімнатної квартири у Печерському районі становить 654 долари. У Шевченківському та Голосіївському районах можна зняти 1-кімнатну квартиру в діапазоні від 430 до 470 доларів.

Цінник на 1-кімнатні квартири в найдешевшому Деснянському районі становить 300 доларів на місяць.Встигнути до весни: у зимові місяці ситуація на ринку вигідна орендарямДжерело: address.ua

"У січні 2022 року медіанна ціна оренди у Києві трохи знизилася – переважно за рахунок коливань курсу гривні до долара, а також здешевлення житла у спальних районах. У наближених до центру районах Києва ціни були стабільними, а у Печерському районі середня ціна оренди квартири зросла на 10%. Тут зберігається найбільша вартість оренди квадратного метра – 14-16 доларів, що значно вище за середньоринкові показники", – говорить Роман Герасимчук, директор City Development Solutions.

Дорогі та дешеві райони Києва

Традиційно, найдорожчим районом Києва для оренди залишається Печерський. Вартість оренди в центрі столиці становить 1077 доларів за об'єкт, або 15 доларів за кв.м. На другому місці Шевченківський. Орендодавці в цьому районі просять 594 долари за квартиру (12дол/кв.м). На третьому місці Голосіївський район – 546 доларів за об'єкт (12дол/кв.м).

Мінімальна медіанна ціна на оренду квартир зафіксована в Деснянському районі – 327 доларів за квартиру, або 7 доларів за кв.м.

Що здають та що знімають

У січні обсяг пропозиції на ринку оренди квартир розподілився наступним чином:

  • однокімнатні квартири – 44%;
  • двокімнатні квартири – 38%;
  • трикімнатні квартири – 15%;
  • багатокімнатні квартири – 3%.

Що стосується запитів від охочих зняти квартиру в оренду, у січні 2022 р структура виглядає так:

  • однокімнатні квартири – 43%;
  • двокімнатні квартири – 35%;
  • трикімнатні квартири – 18%.

Найскладніше здавати в оренду багатокімнатні квартири, лише 4% орендарів підшукують житло з чотирма і більше кімнатами.

Скільки часу потрібно на пошук орендаря

З огляду на попит та пропозицію, варто також розглянути період експозиції (терміну, за який квартира знаходить орендаря після виходу на ринок) квартир, які здаються в оренду. Так, за даними порталу Address.ua, у січні 2022 року період експозиції однокімнатних квартир склав 12 днів.Встигнути до весни: у зимові місяці ситуація на ринку вигідна орендарямДжерело: address.ua

15 днів потрібно, щоб здати в оренду двокімнатну квартиру. Трикімнатні квартири здаються протягом 18 днів.Роман Герасимчук відмітив, що середній час експозиції оголошення для 1-кімн. та 2-кімн. квартир практично трохи виріс, а ось 3-кімн. квартири почали здаватися швидше.

Підготовка до весни

"Січень – традиційно один із найменш активних місяців на ринку довгострокової оренди. Зменшення кількості угод призводить до уповільнення зростання цін та відсутності змін у балансі попиту та пропозиції.

Період застою на ринку оренди триватиме ще як мінімум до кінця лютого, так що власники квартир мають час на підготовку квартир до оренди, а потенційні орендарі – можливість вибрати найбільш цікаві для себе варіанти", – спрогнозував експерт.

Раніше ми розповідали, як за рік зросли ціни на квартири в Україні. І які міста зростали швидше за інші.

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