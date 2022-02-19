Одеса дешевшає, Львів дорожчає: як змінюються ціни на квартири у великих містах
Протягом останніх двох років, на які припав період пандемії, ціни на квартири в містах-мільйонниках зросли від 25% до майже 50%. Найдешевше придбати квартиру на вторинному ринку Одеси за 39 тисяч доларів. Загалом за два роки вартість угод купівлі/продажу житла зросла у всіх типах будинків.
Про це повідомляє РБК-Україна Realty із посиланням на аналітичну службу OLX Нерухомість.
Київ: вартість вторинки наздоганяє новобудови
Найдорожче житло в Україні — новобудови та квартири в будинках від 2011 року, де ціна сягає в середньому 200 тисяч доларів за квартиру.
У столиці зосереджено найбільший ринок житлової нерухомості. Поряд із пропозиціями у категорії на вторинному ринку, у покупців є широкий вибір квартир у новобудовах. І в деяких випадках ціна практично не відрізняється.
Наприклад, середня вартість двокімнатної квартири в будинку на вторинному ринку на початок 2022 року становить 69,5 тисяч доларів, тоді як двокімнатна квартира в новобудові – 78 тисяч доларів.
Вартість квартир у Києві в 2022 році, USD
(відсоткова динаміка цін з 2020 року)
|
Кількість кімнат
|
Вторинний ЖФ
|
ЖФ від 2011 р
|
Новобудови
|
1
|
46 тис. (+31%)
|
83.4 тис. (+30%)
|
57.6 тис. (+38%)
|
2
|
69.4 тис. (+35%)
|
134 тис. (+34%)
|
78 тис. (+28%)
|
3
|
84 тис. (+23.5%)
|
210 тис. (+32%)
|
105 тис. (+32%)
Джерело: OLX Нерухомість
Незважаючи на те, що вартість квартир зросла на 23-38% у всіх типах будинків, найдорожчою залишається нерухомість у житловому фонді від 2011 року. Квартири тут коштують від 83,5 тисяч доларів за однокімнатну до 210 тисяч за трикімнатну.
Квартири в містах-мільйоніках: найдешевші – біля моря
У середньому ціни на житло на вторинному ринку Дніпра, Львова, Одеси та Харкова зростали в діапазоні 20-33%.
Найдешевші квартири на початку 2022 року пропонують в Одесі в середньому за 39 тисяч доларів, найдорожчі — у Львові за 48,5 тисяч.Фото: житловий масив у Львові (wikipedia.org)
Серед будинків, зданих в експлуатацію з 2011 року, найбільший стрибок вартості початку пандемії стався в Харкові — на +50%. Цікаво, що саме таке житло на початку 2020 року було найдешевшим: квартири в середньому можна було придбати за 56 тисяч.
Вартість квартир у великих містах у 2022 році, USD
(відсоткова динаміка цін з 2020 року)
|
Місто
|
Вторинний ЖФ
|
ЖФ від 2011 р
|
Новобудови
|
Дніпро
|
41.1 тис. (+31%)
|
84.7 тис. (+32%)
|
76.5 тис. (+39.6%)
|
Львів
|
48.5 тис. (+19.5%)
|
76.3 тис. (+19.8%)
|
67.2 тис. (+39.8%)
|
Одеса
|
39.3 тис. (+16%)
|
80.7 тис. (+24.6%)
|
59.2 тис. (+27.7%)
|
Харків
|
41.1 тис. (+33%)
|
79.2 тис. (+50%)
|
57.9 тис. (+44.8%)
Джерело: OLX Нерухомість
Загалом у всіх великих містах, крім Одеси, ціни на житло в нових будинках зросли на 40-44%.
Що впливатиме на ціни: попит чи зовнішні фактори
Як бачимо, навіть за часи пандемії вартість квартир продовжує підвищуватися. Крім того, нерухомість традиційно є одним із основних видів інвестування для українців.
Очікується, що цього року ринок житлової нерухомості в Україні зросте на 3-5%, і така тенденція збережеться найближчими роками. Окрім високого попиту, на ціну квадратних метрів впливатимуть і зовнішні фактори: вартість будматеріалів, палива та стан економіки, від якого залежить курс валют.
Раніше ми розповідали, що відбувається з цінами на квартири у лютому і чого чекати у березні-квітні.