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Одеса дешевшає, Львів дорожчає: як змінюються ціни на квартири у великих містах

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Субота 19 лютого 2022 11:12
Одеса дешевшає, Львів дорожчає: як змінюються ціни на квартири у великих містах Фото: найдорожчою залишається нерухомість у житловому фонді від 2011 року (Віталій Носач, РБК-Україан)
Автор: Леся Панченко

Протягом останніх двох років, на які припав період пандемії, ціни на квартири в містах-мільйонниках зросли від 25% до майже 50%. Найдешевше придбати квартиру на вторинному ринку Одеси за 39 тисяч доларів. Загалом за два роки вартість угод купівлі/продажу житла зросла у всіх типах будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty із посиланням на аналітичну службу OLX Нерухомість.

Київ: вартість вторинки наздоганяє новобудови

Найдорожче житло в Україні — новобудови та квартири в будинках від 2011 року, де ціна сягає в середньому 200 тисяч доларів за квартиру.

У столиці зосереджено найбільший ринок житлової нерухомості. Поряд із пропозиціями у категорії на вторинному ринку, у покупців є широкий вибір квартир у новобудовах. І в деяких випадках ціна практично не відрізняється.

Наприклад, середня вартість двокімнатної квартири в будинку на вторинному ринку на початок 2022 року становить 69,5 тисяч доларів, тоді як двокімнатна квартира в новобудові – 78 тисяч доларів.

Вартість квартир у Києві в 2022 році, USD

(відсоткова динаміка цін з 2020 року)

Кількість кімнат

Вторинний ЖФ

ЖФ від 2011 р

Новобудови

1

46 тис. (+31%)

83.4 тис. (+30%)

57.6 тис. (+38%)

2

69.4 тис. (+35%)

134 тис. (+34%)

78 тис. (+28%)

3

84 тис. (+23.5%)

210 тис. (+32%)

105 тис. (+32%)

Джерело: OLX Нерухомість

Незважаючи на те, що вартість квартир зросла на 23-38% у всіх типах будинків, найдорожчою залишається нерухомість у житловому фонді від 2011 року. Квартири тут коштують від 83,5 тисяч доларів за однокімнатну до 210 тисяч за трикімнатну.

Квартири в містах-мільйоніках: найдешевші – біля моря

У середньому ціни на житло на вторинному ринку Дніпра, Львова, Одеси та Харкова зростали в діапазоні 20-33%.

Найдешевші квартири на початку 2022 року пропонують в Одесі в середньому за 39 тисяч доларів, найдорожчі — у Львові за 48,5 тисяч.Одеса дешевшає, Львів дорожчає: як змінюються ціни на квартири у великих містахФото: житловий масив у Львові (wikipedia.org)

Серед будинків, зданих в експлуатацію з 2011 року, найбільший стрибок вартості початку пандемії стався в Харкові — на +50%. Цікаво, що саме таке житло на початку 2020 року було найдешевшим: квартири в середньому можна було придбати за 56 тисяч.

Вартість квартир у великих містах у 2022 році, USD

(відсоткова динаміка цін з 2020 року)

Місто

Вторинний ЖФ

ЖФ від 2011 р

Новобудови

Дніпро

41.1 тис. (+31%)

84.7 тис. (+32%)

76.5 тис. (+39.6%)

Львів

48.5 тис. (+19.5%)

76.3 тис. (+19.8%)

67.2 тис. (+39.8%)

Одеса

39.3 тис. (+16%)

80.7 тис. (+24.6%)

59.2 тис. (+27.7%)

Харків

41.1 тис. (+33%)

79.2 тис. (+50%)

57.9 тис. (+44.8%)

Джерело: OLX Нерухомість

Загалом у всіх великих містах, крім Одеси, ціни на житло в нових будинках зросли на 40-44%.

Що впливатиме на ціни: попит чи зовнішні фактори

Як бачимо, навіть за часи пандемії вартість квартир продовжує підвищуватися. Крім того, нерухомість традиційно є одним із основних видів інвестування для українців.

Очікується, що цього року ринок житлової нерухомості в Україні зросте на 3-5%, і така тенденція збережеться найближчими роками. Окрім високого попиту, на ціну квадратних метрів впливатимуть і зовнішні фактори: вартість будматеріалів, палива та стан економіки, від якого залежить курс валют.

Раніше ми розповідали, що відбувається з цінами на квартири у лютому і чого чекати у березні-квітні.

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