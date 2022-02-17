Суворий лютий: що відбувається з цінами на квартири та чого чекати у березні-квітні

Цьогорічний лютий має всі шанси увійти в історію українського ринку нерухомості як період, коли одночасно довелося відповідати на кілька жорстких викликів. Яким вийде ринок із цієї колотнечі та яких цін, динаміки продажів та настроїв чекати завтра?

Редакція РБК-Україна Realty шукала відповіді разом із експертами ринку.

Від війни до весни

"За найоптимістичнішим та ймовірним сценарієм, активізацію ринку первинного житла ми побачимо до вже кінця місяця, – прогнозує Михайло Підвисоцький, керуючий партнер групи компаній Concept Group. – Пояснення цьому – традиційне весняне пожвавлення робіт на будмайданчиках та активності потенційних покупців".

Саме навесні починається активна фаза продажу. За прогнозами аналітиків Concept Group, зростання купівельної активності, порівняно із січнем, становитиме до 5%. Це стане добрим сигналом для реалізації відкладеного за зиму попиту. Фото: РБК-Україна

На тлі зовнішньої напруженості та внутрішньої нервозності, покупці зайняли вичікувальну позицію. При цьому вони мають час, щоб ретельно підійти до вибору квартир.

У свою чергу керуючий партнер INSPI Development Володимир Семенцов підтверджує: на ринку первинки в січні-лютому істотно збільшився відкладений попит. Головні причини: зовнішня загроза та економічна невизначеність, яка проявляється у "стрибках" курсу долара.

"Після зими, за умови зниження зовнішньої загрози, ринок істотно активізується. З другої половини березня ціни на квартири можуть зрости в середньому на 3%. Але головний підсумок зими-початку весни це повсюдне повернення інвесторів-покупців на ринок. Я думаю, що в березні-квітні піт може збільшитись до 10%”, – каже він.

Ціни: плавне планове підвищення

Цінова ситуація навесні також зміниться, вважає Михайло Підвисоцький. Однак ця зміна не буде радикальною і торкнеться насамперед об'єктів високого ступеня готовності.

"За нашими прогнозами, наприкінці лютого-початку березня можливе точне збільшення вартості квартир у межах 7% у гривневому еквіваленті. Це буде пов'язано зі збільшенням ступеня готовності проектів та, відповідно, зниженням ризиків для покупців".

Загалом лютий вважатимуться досить стабільним щодо ціноутворення. Саме відкладений попит разом із курсовими "гойдалями", і зовнішньою загрозою є стримуючими факторами – як для забудовників, так і для покупців. При цьому експерт звертає увагу, що ринок продовжує жити звичним життям, незважаючи на всі виклики. Обвалу не варто чекати, як і вірити в те, що ціни на первинному ринку надто відірвалася від купівельного попиту. Фото: РБК-Україна

"Ринок живе за своїми правилами: угоди здійснюються, будівництво на більшості об'єктів триває. Звичайно, активність на первинному ринку дещо відрізняється від показників жовтня чи листопада", – констатує Михайло Підвисоцький.

Володимир Семенцов обережний у цінових прогнозах: на сьогоднішній день робити їх необачно.

"Але водночас, аналітики вважають, що зростання вартості квартир на первинному ринку складе до 10-12% (тобто в межах інфляції) проти 30% за підсумками 2021 року. Загалом ситуація залишатиметься стабільною", – уточнює він.

"Бульбашки" не буде

Як вважає Володимир Семенцов, зараз передчасно говорити про будь-які "бульбашки" на ринку первинного житла.

"Так, у листопаді ціни досягли свого обґрунтованого максимуму. І незважаючи на можливе подорожчання будівництва, цінові зміни в 2022 році залежатимуть від якісних характеристик об'єкта, що будується (у тому числі і від місця розташування), від стадії будівництва, лояльних умов з придбання квартир і від попиту на той чи інший об'єкт. Я переконаний, що необдуманого, "під шумок", повального збільшення вартості житла вдасться уникнути. Забудовники чудово розуміють, що необґрунтоване зростання вартості кв.м відштовхне покупців, а не привабить їх".

Напружений період

Натомість експерти констатують: на первинному ринку нерухомості зараз черговий складний етап. Реалізацію нових проектів тимчасово призупинено (за прогнозами Семенцова – до квітня). Це стосується не лише житла, а й інших сегментів нерухомості. Фото: РБК-Україна

"Інвестори уважно вивчають ситуацію і поки що не поспішають вкладати кошти в нові проекти. Але скажу, що "складні етапи" на ринку житла трапляються раз на 2 роки. Звичайно, військову загрозу складно порівнювати з весняним локдауном 2020 року, але за великим рахунком, наслідки дуже схожі – це зниження попиту та стан економіки в цілому. Але ринок живе, будівництва не зупиняються, покупець незабаром повернеться", – оптимістично налаштований Володимир Семенцов.

Головне, щоб зовнішня напруженість не переросла в щось більше з іншими наслідками, підсумовує він.

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