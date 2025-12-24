RU

Съемки спутников Китая совпали с ударами РФ по энергетике Украины, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и глава СВРУ Олег Иващенко (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Китай может помогать России спутниковыми снимками. Съемки китайских спутников совпадали с ударами по конкретным энергетическим объектам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram и руководителя ЦПД Андрея Коваленко в Telegram.

По словам Зеленского, ему доложил руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко. 

Вывод компаний РФ из-под санкций

В частности, Иващенко рассказал Зеленскому о том, что Россия пытается выводить свои энергетические компании из-под санкций. Для этого Москва использует других временных руководителей, много фиктивных юридических схем. 

"Все это отслеживаем и будем общаться с партнерами, чтобы давление работало и чтобы России не удавалось зарабатывать деньги на войну благодаря таким манипуляциям", - подчеркнул президент. 

"Орешник" в Беларуси

Вторым вопросом, который Зеленский обсудил с Иващенко, было размещение баллистической ракеты средней дальности "Орешник" в Беларуси. 

"Разведка получила больше деталей по этому поводу, и важно, чтобы партнеры тоже это знали и учитывали в своих защитных шагах. Мы считаем, что агрессивное распространение такого оружия представляет глобальную угрозу и создает опасный прецедент. Поручил готовить совместно с партнерами варианты ответов", - сказал глава государства. 

Помощь РФ от Китая

Также Иващенко доложил президенту о состоянии российского военного производства и сотрудничестве с компаниями и субъектами других стран. 

"Фиксируем увеличение связей России с теми субъектами в Китае, которые могут давать данные космической разведки. К сожалению, были корреляции между съемками территории Украины китайскими спутниками и российскими попаданиями по соответствующим объектам энергетики", - отметил Зеленский. 

По его словам, эта деятельность дает возможность России затягивать войну и делать подходы к дипломатии менее серьезными и делать подходы к дипломатии менее серьезными. 

Зеленский заверил, что пообщается с партнерами по этому поводу. 

В свою очередь руководитель Центра противодействия дезинформации Александр Коваленко сказал, что Китаю "на самом деле может быть выгодно продолжение войны". Таким образом, Пекин получает слабую и зависимую Россию, а также истощает Европу. 

Россия получает от Китая разведданные

Напомним, еще в октябре сотрудник Службы внешней разведки Украины Олег Александров заявлял о том, что Китай передает России спутниковые данные.

В ответ на такую информацию пресс-секретарь Кремля Дмитрий Пексов заявил о том, что у России якобы есть собственные космические возможности для войны против Украины.

