В Україні з'являться безкоштовні курси української мови

Фото: Тарас Кремінь (Facebook)

У програмі розвитку мови необхідно включити ініціативу створення курсів з вивчення української мови

В офісі Уповноваженого із захисту державної мови планують створити курси з вивчення української мови за рахунок коштів держбюджету. Центрами для проведення таких курсів могли б стати державні навчальні заклади.

Про це повідомив новий мовний омбудсмен Тарас Кремінь, передає "Радіо Свобода".

За його словами, вони мають бути зацікавлені в тому, щоб створити необхідні сприятливі умови для своїх громадян.

"Йдеться про масовість запровадження таких курсів. Я думаю, що тут якраз ініціатива могла б лежати як на навчальних закладах, так і на органах місцевого самоврядування", - зазначив омбудсмен.

Раніше повідомлялося, що на початку липня на посаду мовного омбудсмена були визначені три кандидати: від уповноваженого з прав людини, від Мінкульту і від Мін'юсту.

Уряд затвердив на цю посаду Креміня на своєму засіданні 8 липня за підсумками проведення рейтингового голосування.

Нагадаємо, раніше мовним омбудсменом в Україні була Тетяна Монахова, проте 24 квітня вона заявила про відставку.