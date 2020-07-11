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В Україні з'являться безкоштовні курси української мови

Україна, Субота 11 липня 2020 23:04
В Україні з'являться безкоштовні курси української мови
Фото: Тарас Кремінь (Facebook)
Автор: Артур Родивилов

У програмі розвитку мови необхідно включити ініціативу створення курсів з вивчення української мови

В офісі Уповноваженого із захисту державної мови планують створити курси з вивчення української мови за рахунок коштів держбюджету. Центрами для проведення таких курсів могли б стати державні навчальні заклади.

Про це повідомив новий мовний омбудсмен Тарас Кремінь, передає "Радіо Свобода".

За його словами, вони мають бути зацікавлені в тому, щоб створити необхідні сприятливі умови для своїх громадян.

"Йдеться про масовість запровадження таких курсів. Я думаю, що тут якраз ініціатива могла б лежати як на навчальних закладах, так і на органах місцевого самоврядування", - зазначив омбудсмен.

Раніше повідомлялося, що на початку липня на посаду мовного омбудсмена були визначені три кандидати: від уповноваженого з прав людини, від Мінкульту і від Мін'юсту.

Уряд затвердив на цю посаду Креміня на своєму засіданні 8 липня за підсумками проведення рейтингового голосування.

Нагадаємо, раніше мовним омбудсменом в Україні була Тетяна Монахова, проте 24 квітня вона заявила про відставку.

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