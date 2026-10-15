Обратный отсчет GTA 6: Rockstar выпустила новый зрелищный трейлер

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на свежий YouTube-трейлер .

Провал ограбления и криминальная ловушка

Разработчики отмечают, что в центре сюжета остаются Джейсон и Люсия, которые "всегда знали, что обстоятельства играют против них". Ситуация выходит из-под контроля, когда по сюжету очередное легкое ограбление проваливается.

Партнеры оказываются на "самой темной стороне солнечной Америки, вовлечены в масштабный криминальный сговор, охватывающий весь штат Леонида".

Главные особенности нового сюжетного ролика

Формула выживания: ради спасения героям придется полагаться исключительно друг на друга, пробиваясь сквозь опасности криминального мира.

Честный геймплей: компания подтвердила, что весь видеоряд в трейлере был записан непосредственно во время игрового процесса на консоли PlayStation 5.

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Звездная музыка и релиз игры

Помимо сюжетных откровений, трейлер анонсировал музыкальное сопровождение от известного электронного дуэта Justice, написавшего оригинальный саундтрек к GTA VI.

В ролике прозвучал новый отдельный сингл "Flower in a Hurricane", созданный в коллаборации с Tame Impala, SZA и группой King Gizzard & The Lizard Wizard.

Трек вошел в официальный альбом "Grand Theft Auto VI: The Album", который уже доступен для предварительного хранения на стримингах, а также для заказа на виниле и CD.

Напомним: официальный релиз Grand Theft Auto VI состоится уже через месяц - 19 ноября 2026 года .