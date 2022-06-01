Дзвінки Путіну: лідери ЄС сперечалися, чи варто говорити з президентом Росії

На дводенному саміті в Брюсселі лідери ЄС обговорювали не лише введення ембарго на російську нафту. Також підіймалося питання доцільності дзвінків президенту РФ Володимиру Путіну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Естонії Каю Каллас, яку цитує ERR.

Так, коментуючи нещодавні розмови Путіна і президентів Франції та Німеччини Еммануеля Макрона та Олафа Шольца, вона розповіла, що між лідерами ЄС "була дуже напружена дискусія про дзвінки Путіну".

Прем'єр Естонії заявила, що попри хороші наміри ініціаторів переговорів, вона не бачить ніякого сенсу у цих дзвінках Путіну, адже очевидно, глава Кремля "не хоче вживати ніяких заходів".

"Але Шольц і Макрон кажуть, що телефонують (президенту України Володимиру Зеленському - ред.) оскільки Путін з Україною не хоче говорити. Плюс, наскільки я розумію, український президент попросив їх бути посередниками", - підкреслила Каллас.