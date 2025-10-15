Медлить нельзя: что нужно сделать жителям Киева до старта отопительного сезона

КП "Киевтеплоэнерго" обратилось к жителям Киева с важной просьбой накануне начала отопительного сезона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу коммунального предприятия.
Накануне отопительного сезона "Киевтеплоэнерго" просит жителей столицы проверить срок поверки квартирных счетчиков отопления и горячей воды.
В коммунальном предприятии напомнили, что в Киеве счетчиками тепловой энергии оборудованы более 125 тыс. квартир.
Уточняется, что эти приборы:
"Особенно важна корректная работа приборов во время прохождения отопительного сезона", - подчеркнули в "Киевтеплоэнерго".
Согласно законодательству, поверка счетчиков должна проводиться раз в четыре года.
Узнать, когда именно должна быть следующая поверка, можно:
Директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин напомнил, что вскоре в столице начнется отопительный сезон, поэтому "клиенты должны позаботиться о готовности своих приборов учета".
"Если срок поверки истек, счетчик следует поверить как можно быстрее, ведь "Киевтеплоэнерго" уже не имеет права использовать его для начислений", - подчеркнул специалист.
Он объяснил, что иначе "в платежках начисления за услугу поставки тепловой энергии будут проводить с учетом отапливаемой площади и данных общедомового счетчика, но не превышая максимальную долю на один лицевой счет".
"Если же есть домовой счетчик, то основанием для начислений будет утвержденный законодательно норматив", - отметил Лопатин.
Следовательно, если срок поверки счетчика истек, начисления за горячую воду будут осуществлять:
При этом скорректировать показания можно будет, по словам Лопатина, только после поверки приборов.
В этом году на предприятии для удобства клиентов заработала специализированная "горячая линия" по вопросам поверки счетчиков: (044) 207-88-88.
Такой сервис упрощает процедуру осуществления поверки.
"После обращения клиента на "горячую линию" "Киевтеплоэнерго" обеспечит распломбирование или опломбирование приборов во время проведения поверки", - объяснили украинцам.
Уточняется, что свидетельства о ее проведении автоматически вносят в базу данных предприятия. Поэтому клиенту не нужно тратить время на передачу документов.
Напомним, с 3 октября, ввиду похолодания, отопительный сезон в Киеве начался для больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы (подача тепла в эти учреждения выполняется по их индивидуальным заявкам).
Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, что решение о необходимости подключения к теплу принимают именно руководители заведений и учреждений.
При этом начало отопительного сезона в жилых домах будет зависеть, в частности, от текущих и прогнозируемых погодных условий (температурных показателей). Обычно отопительный сезон в Украине начинается тогда, когда среднесуточная температура в течение трех суток опускается до +8°C или ниже.
"Прежде чем принять такое решение, должны взвесить все факторы: рациональное использование энергоносителей, нецелесообразность лишних расходов на тепло жителями, а также ситуацию в энергосистеме", - добавил городской глава.
Кроме того, в Министерстве энергетики сообщили, готова ли Украина к отопительному сезону на фоне регулярных вражеских атак в целом.
Читайте также, какие города в Украине уже с теплом, а где для включения отопления до сих пор ждут похолодания.