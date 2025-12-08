Отчет Генштаба за 7 декабря: на фронте 139 боев, более трети на Покровском направлении

Вражеские обстрелы

В течение дня российские войска нанесли два ракетных и 32 авиационных удара, применили шесть ракет и сбросили 87 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли для поражений 3358 дронов-камикадзе и осуществили 3057 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 131 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска.

На Купянском направлении агрессор два раза пытался прорвать оборону наших защитников в районе Песчаного.

На Лиманском направлении российские захватчики 13 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Грековка, Дерилово, Заречное, Мирное и в направлениях Александровки, Ставки, Торского. Два боестолкновения продолжаются.

Шесть штурмовых действий войск противника отбили украинские защитники на Славянском направлении - оккупанты пытались продвинуться вблизи Ямполя и Серебрянки.

Одну вражескую атаку отбили наши защитники в районе Часового Яра, на Краматорском направлении.

На Константиновском направлении россияне 16 раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка Щербиновка, Клебан-Бык, Яблоновка и в сторону населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Русин Яр, Новопавловка, Софиевка. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении оккупанты 46 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в направлениях Нового Шахтного, Нового Донбасса, Белицкого, Родинского, Мирнограда, Молодецкого, Новопавловки и в районах населенных пунктов Новоэкономичное, Гришино, Котлино, Удачное, Дачное, Филиал. В некоторых локациях бои идут до сих пор.

"По предварительным данным, сегодня на этом направлении в целом было обезврежено 88 оккупантов, из них 51 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили две единицы автомобильной техники, квадроцикл, 31 БпЛА, укрытие для личного состава, также поразили два пункта управления БпЛА и 8 укрытий для личного состава противника", - говорится в сообщении.

На Александровском направлении враг 13 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Ялта, Сосновка, Вербовое, Вороное, Злагода, Красногорское, Привольное, Сладкое и в сторону Вишневого.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 18 боевых столкновений, враг пытался продвинуться к населенным пунктам Рыбное, Радостное, Варваровка, Доброполье, Зеленое, Гуляйполе. Одно боевое столкновение продолжается.

На Ореховском направлении враг совершил две безуспешные атаки в направлении Новоандреевки и Приморского.

На Приднепровском направлении противник безуспешно пытался прорвать оборону наших защитников в районе Антоновского моста.

На остальных направлениях - без особых изменений.