Силы обороны проводят зачистку россиян в городской застройке Покровска, - ГВ "Восток"

Украинские войска проводят поисково-штурмовые действия и ликвидацию врага в городской застройке Покровска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Группировки войск "Восток".

"В Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке. В Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу", - сообщили военные.

Для бесперебойного обеспечения подразделений ВСУ организуют дополнительные логистические маршруты в Покровск и Мирноград.

За минувшие сутки Силы обороны в зоне ответственности группировки "Восток" отбили 82 атаки российских войск.

На Покровском направлении украинские подразделения остановили 45 штурмов, которые враг осуществлял в направлении Нового Шахового, Новопавловки, а также в районах Гришино, Красного Лимана, Родинского, Мирнограда, Котлино, Удачного, Молодецкого и Дачного.

За последние сутки на Покровском направлении украинские защитники ликвидировали в целом 110 российских военных, из них 83 - безвозвратно.

Кроме того, было уничтожено семь единиц автомобильной и специальной техники, один мотоцикл, 26 беспилотников, а также поражена артиллерийская установка и 12 укрытий, в которых находился личный состав армии РФ.