Силы обороны проводят зачистку россиян в городской застройке Покровска, - ГВ "Восток"
Украинские войска проводят поисково-штурмовые действия и ликвидацию врага в городской застройке Покровска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Группировки войск "Восток".
"В Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке. В Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу", - сообщили военные.
Для бесперебойного обеспечения подразделений ВСУ организуют дополнительные логистические маршруты в Покровск и Мирноград.
За минувшие сутки Силы обороны в зоне ответственности группировки "Восток" отбили 82 атаки российских войск.
На Покровском направлении украинские подразделения остановили 45 штурмов, которые враг осуществлял в направлении Нового Шахового, Новопавловки, а также в районах Гришино, Красного Лимана, Родинского, Мирнограда, Котлино, Удачного, Молодецкого и Дачного.
За последние сутки на Покровском направлении украинские защитники ликвидировали в целом 110 российских военных, из них 83 - безвозвратно.
Кроме того, было уничтожено семь единиц автомобильной и специальной техники, один мотоцикл, 26 беспилотников, а также поражена артиллерийская установка и 12 укрытий, в которых находился личный состав армии РФ.
Бои за Покровск
Напомним, эпицентром боев в Донецкой области уже длительное время остается Покровское направление. Российские войска пытаются окружить Покровск с нескольких направлений и перебрасывают туда дополнительные силы.
Как сообщили в ДШВ, российские оккупанты сосредоточены преимущественно на юге Покровска, а небольшие группы есть по всей территории агломерации. Враг круглосуточно штурмует позиции Сил обороны и несет большие потери.
По информации полковника ВСУ Владислава Селезнева, Россия сконцентрировала на Покровском направлении более 140 тысяч военных.
Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские подразделения продолжают удерживать северную часть Покровска. Битва за город продолжается.