Звіт Генштабу за 7 грудня: на фронті 139 боїв, понад третина на Покровському напрямку

Ворожі обстріли

Протягом дня російські війська завдали двох ракетних та 32 авіаційних ударів, застосував шість ракет й скинули 87 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для уражень 3358 дронів-камікадзе та здійснили 3057 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 131 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, зокрема один - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку агресор два рази намагався прорвати оборону наших захисників у районі Піщаного.

На Лиманському напрямку російські загарбники 13 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Греківка, Дерилове, Зарічне, Мирне та в напрямках Олександрівки, Ставків, Торського. Два боєзіткнення тривають.

Шість штурмових дій військ противника відбили українські захисники на Слов’янському напрямку - окупанти намагалися просунутись поблизу Ямполя та Серебрянки.

Одну ворожу атаку відбили наші оборонці в районі Часового Яру, на Краматорському напрямку.

На Костянтинівському напрямку росіяни 16 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка Щербинівка, Клебан-Бик, Яблунівка та в бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Русин Яр, Новопавлівка, Софіївка. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Покровському напрямку окупанти 46 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував в напрямках Нового Шахового, Нового Донбасу, Білицького, Родинського, Мирнограду, Молодецького, Новопавлівки та у районах населених пунктів Новоекономічне, Гришине, Котлине, Удачне, Дачне, Філія. В деяких локаціях бої точаться дотепер.

"За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку загалом було знешкоджено 88 окупантів, із них 51 – безповоротно. Також українські воїни знищили дві одиниці автомобільної техніки, квадроцикл, 31 БпЛА, укриття для особового складу, також уразили два пункти управління БпЛА та 8 укриттів для особового складу противника", - йдеться у повідомленні.

На Олександрівському напрямку ворог 13 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Ялта, Соснівка, Вербове, Вороне, Злагода, Красногірське, Привільне, Солодке та в бік Вишневого.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 18 бойових зіткнень, ворог намагавс просунутись до населених пунктів Рибне, Радісне, Варварівка, Добропілля, Зелене, Гуляйполе. Одне бойове зіткнення триває.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив дві безуспішні атаки в напрямку Новоандріївки та Приморського.

На Придніпровському напрямку противник безуспішно намагався прорвати оборону наших захисників в районі Антонівського мосту.

На решті напрямків - без особливих змін.