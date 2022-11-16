ua ru
Ср, 16 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

СБУ обнаружила очередную пыточную россиян в освобожденном Херсоне

Новина українською →
Среда 16 ноября 2022 18:03
СБУ обнаружила очередную пыточную россиян в освобожденном Херсоне Фото: СБУ обнаружила очередную пыточную россиян в освобожденном Херсоне (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

СБУ обнаружила еще одну пыточную россиян в недавно освобожденном Херсоне. Оккупанты содержали в них патриотов, которые отказывались сотрудничать с врагом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"Во время стабилизационных мероприятий в деоккупированном Херсоне сотрудники СБУ и Нацполиции обнаружили еще одну пыточную российских оккупантов. Рашисты в бесчеловечных условиях содержали там местных патриотов, которые отказывались сотрудничать с врагом", - пишет пресс-служба СБУ.

Фото: СБУ обнаружила очередную пыточную россиян в освобожденном Херсоне (ssu.gov.ua)

Как отмечает СБУ, россияне допрашивали и жестоко пытали херсонцев. Во время осмотра пыточной были обнаружены предметы, указывающие на признаки пыток.

"В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, чтобы задокументировать все преступления оккупантов, установить виновных и привлечь их к ответственности", - добавляет СБУ.

Фото: СБУ обнаружила очередную пыточную россиян в освобожденном Херсоне (ssu.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно СБУ задержала российского шпиона во время контр-диверсионных мер в Черниговской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Херсонская область Херсон
NEWS
У Зеленского назвали единственного виновного в падении ракет в Польше
У Зеленского назвали единственного виновного в падении ракет в Польше
DAILY
Морской бой. Чего не хватает флоту Украины и что делать с военными базами в Крыму
Юлия Акимовакорреспондент Морской бой. Чего не хватает флоту Украины и что делать с военными базами в Крыму