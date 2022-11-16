СБУ обнаружила еще одну пыточную россиян в недавно освобожденном Херсоне. Оккупанты содержали в них патриотов, которые отказывались сотрудничать с врагом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"Во время стабилизационных мероприятий в деоккупированном Херсоне сотрудники СБУ и Нацполиции обнаружили еще одну пыточную российских оккупантов. Рашисты в бесчеловечных условиях содержали там местных патриотов, которые отказывались сотрудничать с врагом", - пишет пресс-служба СБУ.

Фото: СБУ обнаружила очередную пыточную россиян в освобожденном Херсоне (ssu.gov.ua)

Как отмечает СБУ, россияне допрашивали и жестоко пытали херсонцев. Во время осмотра пыточной были обнаружены предметы, указывающие на признаки пыток.

"В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, чтобы задокументировать все преступления оккупантов, установить виновных и привлечь их к ответственности", - добавляет СБУ.

Фото: СБУ обнаружила очередную пыточную россиян в освобожденном Херсоне (ssu.gov.ua)