Мина под принтером и не только. Военные показали здание СБУ в Херсоне

Российские оккупанты заминировали почти каждый кабинет в здании Службы безопасности Украины в Херсоне. Мину нашли даже под принтером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ОК "Юг" Владислава Назарова в Telegram.