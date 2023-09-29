Освобождение всей территории Украины. Данилов раскрыл "небольшую тайну"

В настоящее время украинское военно-политическое руководство разрабатывает документ о концепции освобождения всех оккупированных российскими захватчиками территорий страны, как это будет происходить и что для этого нужно.

Об этом заявил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Наталье Мосейчук.

По словам Данилова, данный документ, скорее всего, будет сначала рассматриваться на Ставке верховного главнокомандующего, президента Владимира Зеленского.

"Могу открывать небольшую тайну. На одном из недавно проходивших заседаний Ставки верховного главнокомандующего, президент попросил иметь понимание - как мы будем освобождать всю нашу территорию, всю нашу страну, и как это будет выглядеть и что для этого нужно", - отметил он.

Так, рассказал секретарь СНБО, сейчас идет "большая работа" по такому концепту.

"Это непростой такой документ, и будет сначала скорее всего рассматриваться на Ставке верховного главнокомандующего", - добавил Данилов.

Вопрос освобождения оккупированных территорий

Официальные представители Украины неоднократно заявляли о том, что завершение войны с РФ возможно только при полной деоккупации территорий, в том числе и в Крыму.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что Украину невозможно представить без Крыма.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявлял, что ВСУ должны скоро войти в Крым. Практически до освобождения полуострова осталось ждать недолго.

Напомним также, что Министерство внутренних дел разработало ранее алгоритм работы после того, как Украина освободит части Донецкой и Луганской областей и Крым, которые находились под контролем РФ девять лет.

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, для таких территорий не должно быть никакой отдельной политики.