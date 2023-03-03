Никакой отдельной политики: Данилов о Крыме и Донбассе после деоккупации

Для территорий, которые находились под оккупацией России 9 лет, не должно быть никакой отдельной политики. Все граждане Украины должны жить по одним и тем же правилам.

"Никакой отдельной политики, никаких лайт-вариантов. Для всех украинских граждан правила должны быть одинаковыми. У нас же нет желания делать страну по правилам "1984", что все равны, а кто-то еще ровнее", - сказал он.

Исторически так сложилось, что на территории, которые находятся под российской оккупацией с 2014 года, было четыре этапа развития. А сейчас, по словам Данилова, будет пятым, и это будет Украина.

"Если вам не нравится Конституция и законы, вы можете выбрать любую точку мира для своего проживания, для своей жизни. Сейчас мир изменился, это при СССР невозможно было за пределы страны уехать, КГБ тогда не выпускало. А сейчас, пожалуйста, свободны", - добавил секретарь СНБО.

При этом Данилов уверен, что на этих территориях все будет хорошо и не нужно делать каких-либо трагических предположений. Встанет другой вопрос - как должен развиваться регион? Поскольку за эти годы оккупанты уничтожили как промышленный, так и научный потенциал. Там также нет проактивной прослойки, которая могла бы обеспечить какое-то развитие и на что качественно влиять

Секретарь СНБО считает, что с развитием Крыма будет проще, потому что там не было военных действий.

"То, что касается "много россиян", то они должны вспомнить, что у них есть свои курорты. Там их много, есть Охотское море, много других морей, где они могут спокойно себя чувствовать. Вы никогда не имеете права лезть в чужое, чужие квартиры, дома, в чужую собственность", - добавил он.

Напомним, Данилов объяснил свое заявление об изменении стратегии освобождения Крыма.

Кроме того, президент Владимир Зеленский уверен, что Украина сможет восстановить мир, освободив Крым от российской оккупации.

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