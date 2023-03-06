ua ru
Пн, 06 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

У МВД есть алгоритм работы после деоккупации Крыма и Донбасса: Клименко раскрыл детали

Новина українською →
Киев, Понедельник 06 марта 2023 19:39
У МВД есть алгоритм работы после деоккупации Крыма и Донбасса: Клименко раскрыл детали Фото: Игорь Клименко, министр внутренних дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министерство внутренних дел разработало алгоритм работы после того, как Украина деоккупирует части Донецкой и Луганской областей и Крым, которые находились под контролем РФ девять лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Украины Игоря Клименко в эфире телемарафона.

"Такой алгоритм работы касательно функций МВД на будущих деоккупированных территориях нашего государства есть у министерства. У нас есть расчеты и личного состава, персонала наших служб. И, конечно, мы работаем в тесном взаимодействии и с Минобороны и с другими министерствами", - отметил Клименко, отвечая на вопрос об алгоритме действий после деоккупации Крыма и ОРДЛО.

По его словам, это будет комплексная, тяжелая и рутинная работа на много лет. В частности, это касается и дошкольного образования, и возвращения программ подготовки в школах, и работы администраций, и работы правоохранительного блока, и работы с коллаборантами.

"То есть полностью обновление и установление государственной власти на временно оккупированных территориях нашего государства", - добавил министр.

Напомним, ранее экс-командующий войсками США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес заявлял, что Украина может вернуть Крым до конца лета 2023 года.

Также мы писали, что, по словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, для территорий, которые находились под оккупацией России 9 лет, не должно быть никакой отдельной политики.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Донецкая область Клименко ОРДЛО Крим Война России против Украины
NEWS
У МВД есть алгоритм работы после деоккупации Крыма и Донбасса: Клименко раскрыл детали
У МВД есть алгоритм работы после деоккупации Крыма и Донбасса: Клименко раскрыл детали
DAILY
Как Украина и Россия год назад встретились, чтобы закончить войну. Хроники переговоров
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Украина и Россия год назад встретились, чтобы закончить войну. Хроники переговоров