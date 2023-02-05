Мобилизация в Украине. Кто имеет право на отсрочку: список

25 февраля Президент Украины подписал указ "Об общей мобилизации", которым была объявлена общая и открытая мобилизация. С этого времени многие сталкиваются с проблемой призыва, когда они фактически не могут находиться на службе по разным причинам.

Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке на Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации.

Сегодня особенно актуальным остается вопрос отсрочки от призыва во время мобилизации. Категории лиц, имеющих право получить отсрочку во время мобилизации, предусмотрены статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Не подлежат призыву военную службу во время мобилизации военнообязанные:

забронированные на период мобилизации и военного положения;

признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья;

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми заболеваниями, но которой не установлена инвалидность;

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

заняты постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

имеющие жену или мужа из лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены, или мужа из лиц с инвалидностью I или II группы;

опекуны лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка или детей и мужа, или жену, проходящую военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью шестой статьи 2 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе";

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым

работники органов военного управления или органов управления, воинских частей или подразделений, предприятий, учреждений и организаций;

другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях;

лица с инвалидностью, женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка или детей в возрасте до 18 лет или женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка или детей и мужа, или жену, проходящую военную службу в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию и только по месту жительства.

Призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат также:

соискатели профессионального или профессионально-технического, профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования;

научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений профессионального или профессионально-технического образования, заведений общего среднего образования, если они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального или профессионально-технического или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции из числа:

военнослужащих или работников образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения; работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к обеспечению проведения антитеррористической операции и погибли или пропали без вести при обеспечении проведения антитеррористической операции непосредственно в районах и в период ее проведения; лиц, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения в составе добровольческих формирований, созданных или самоорганизовавшихся для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, условия, которые в дальнейшем такие добровольческие формирования были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов; лиц, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах ее проведения в составе добровольческих формирований, созданных или самоорганизовавшихся для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, но в дальнейшем такие добровольческие формирования не были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов, и выполняли задачи антитеррористической операции во взаимодействии с образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями и правоохранительными органами.

Женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения;

Не подлежат призыву на военную службу во время частичной мобилизации