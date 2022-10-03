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До освобождения Северодонецка и Лисичанска еще далеко, - Арестович

Фото: Арестович заявил, что до освобождения Северодонецка еще далеко (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Контрследующие действия ВСУ привели к отвержению оккупантов на границах Луганской области, однако до освобождения крупных городов еще далеко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

"До Северодонецка и Лисичанская еще очень долго. Многим кажется, что воевать просто, но на самом деле это не так", - заявил Арестович.

По его словам, Харьковская операция является не типичным примером контрнаступления, но иногда такое случается. Также Арестович сказал, что в Северодонецке и Лисичанске совсем другие условия. Украинские военные постепенно отрабатывают по позициям оккупантов и более вероятным он считает деоккупацию Кременной и Сватового.

"Не самые последние "ребята" дерутся южнее Лисичанска. Поэтому там не просто", - добавил напоследок Арестович и пояснил, что у крупных городов Луганской области расположены серьезные силы оккупационных войск.

Напомним, чторанее украинские военные вышли на окраину Лисичанска.

Также сообщалось, что в оцепление под Лиманом Донецкой области попали несколько тысяч солдат и офицеров российской армии вместе со своей техникой.

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СеверодонецкЛисичанскАлексей АрестовичВойна в Украине