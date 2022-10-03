До звільнення Сєвєродонецька та Лисичанська ще далеко, - Арестович

Контрнаступальні дії ЗСУ призвели до відкидання окупантів на межах Луганської області, проте до звільнення великих міст ще далеко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".
"До Сєвєродонецька та Лисичанська ще дуже довго. Багатьом здається, що воювати просто, але насправді це не так", - заявив Арестович.
За його словами Харківська операція є не типовим прикладом контрнаступу, але іноді таке трапляється. Також Арестович сказав, що у Сєвєродонецьку та Лисичанську зовсім інші умови. Українські військові поступово відпрацьовують по позиціям окупантів і більш вірогідним він вважає деокупацію Кремінної та Сватового.
"Не самі останні "хлопці" б'ються південніше Лисичанська. Тому там не просто", - додав наостанок Арестович та пояснив, що біля великих міст Луганської області розташовані серйозні сили окупаційних військ.
Нагадаємо, що раніше українські військові вийшли на околиці Лисичанська.
Також повідомлялось, що в оточення під Лиманом Донецької області потрапило кілька тисяч солдатів та офіцерів російської армії разом зі своєю технікою.
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