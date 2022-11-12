Освобождение правого берега Днепра не означает полной защиты Николаева от обстрелов, - Гуменюк

Правый берег Днепра в Херсонской области очищен от российских захватчиков, однако угроза вражеских обстрелов города Николаева никуда не исчезла.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой слова руководителя пресс-центра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк в эфире национального телемарафона.

Так, на Кинбурнской косе в Николаевской области (недалеко от города Очаков) все еще остаются силы противника, которые могут вести обстрелы по областному центру.

"Элементарно географически - расположение вражеских средств на Кинбурнской косе не дает абсолютной защищенности (Николаеву - ред.), несмотря на то, что мы должны противопоставить с другого берега, и будем вести огонь и контрбатарейные мероприятия", - сказала Гуменюк.

Спикер Сил обороны Юга отметила, что у российских войск там еще есть вооружение, которое может не оставить в покое николаевцев.

"Бдительность должна быть, а мы будем делать свою работу", - добавила Гуменюк.

Войска РФ на Кинбурнской косе могут обстреливать город Николаев (фото: google.com/maps)