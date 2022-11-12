Освобождение правого берега Днепра не означает полной защиты Николаева от обстрелов, - Гуменюк
Правый берег Днепра в Херсонской области очищен от российских захватчиков, однако угроза вражеских обстрелов города Николаева никуда не исчезла.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой слова руководителя пресс-центра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк в эфире национального телемарафона.
Так, на Кинбурнской косе в Николаевской области (недалеко от города Очаков) все еще остаются силы противника, которые могут вести обстрелы по областному центру.
"Элементарно географически - расположение вражеских средств на Кинбурнской косе не дает абсолютной защищенности (Николаеву - ред.), несмотря на то, что мы должны противопоставить с другого берега, и будем вести огонь и контрбатарейные мероприятия", - сказала Гуменюк.
Спикер Сил обороны Юга отметила, что у российских войск там еще есть вооружение, которое может не оставить в покое николаевцев.
"Бдительность должна быть, а мы будем делать свою работу", - добавила Гуменюк.
Войска РФ на Кинбурнской косе могут обстреливать город Николаев (фото: google.com/maps)
Напомним, что по словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, ВСУ освободили почти всю область, однако российские оккупанты пока еще контролируют Кинбурнскую косу.
Добавим, что ранее сегодня Наталья Гуменюк заявила, что украинские военные освободили уже более 3 тысяч квадратных километров на юге Украины.
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