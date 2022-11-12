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Звільнення правого берега Дніпра не означає повного захисту Миколаєва від обстрілів, - Гуменюк

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Миколаївська область, Субота 12 листопада 2022 00:03
Звільнення правого берега Дніпра не означає повного захисту Миколаєва від обстрілів, - Гуменюк Фото: російські окупанти можуть обстрілювати Миколаїв із Кінбурнської коси (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Правий берег Дніпра в Херсонській області очищений від російських загарбників, проте загроза ворожого обстрілу міста Миколаєва нікуди не зникла.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на слова керівниці прес-центру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

Так, на Кінбурнській косі в Миколаївській області (неподалік міста Очаків) все ще залишаються сили противника, які можуть вести обстріл по обласному центру.

"Елементарно географічно - розташування ворожих засобів на Кінбурнській косі не дає абсолютної захищеності (Миколаєву - ред.), попри те, що ми маємо, що протиставити з іншого берега, та будемо вести вогонь та контрбатарейні заходи", - сказала Гуменюк.

Спікерка Сил оборони Півдня зазначила, що російські війська там ще мають озброєння, яке може не дати спокій миколаївцям.

"Пильність має бути, а ми будемо робити свою роботу", - додала Гуменюк.

Звільнення правого берега Дніпра не означає повного захисту Миколаєва від обстрілів, - Гуменюк

Війська РФ на Кінбурнській косі можуть обстрілювати місто Миколаїв (фото: google.com/maps)

Нагадаємо, що за словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, ЗСУ звільнили майже всю область, проте російські окупанти поки що контролюють Кінбурнську косу.

Додамо, що раніше сьогодні Наталія Гуменюк заявила, що українські військові звільнили вже понад 3 тисячі квадратних кілометрів на півдні України.

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