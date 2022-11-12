Звільнення правого берега Дніпра не означає повного захисту Миколаєва від обстрілів, - Гуменюк

Правий берег Дніпра в Херсонській області очищений від російських загарбників, проте загроза ворожого обстрілу міста Миколаєва нікуди не зникла.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на слова керівниці прес-центру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

Так, на Кінбурнській косі в Миколаївській області (неподалік міста Очаків) все ще залишаються сили противника, які можуть вести обстріл по обласному центру.

"Елементарно географічно - розташування ворожих засобів на Кінбурнській косі не дає абсолютної захищеності (Миколаєву - ред.), попри те, що ми маємо, що протиставити з іншого берега, та будемо вести вогонь та контрбатарейні заходи", - сказала Гуменюк.

Спікерка Сил оборони Півдня зазначила, що російські війська там ще мають озброєння, яке може не дати спокій миколаївцям.

"Пильність має бути, а ми будемо робити свою роботу", - додала Гуменюк.

Війська РФ на Кінбурнській косі можуть обстрілювати місто Миколаїв (фото: google.com/maps)