Освобождение Лимана откроет для ВСУ оперативный простор до Сватово, - Арестович

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что деоккупация Лимана (Донецкая область) откроет оперативный простор для украинских военных до Сватово (Луганская область).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Арестовича в эфире "Фейгин Live".
По его словам, украинские военные продолжают продвижение на левый берег реки Оскол и направляются в сторону Лимана.
"Такими темпами в течение короткого времени Лиман может влететь в окружение или быть взят. Далее открывается оперативный простор до Сватово, а если нам удастся расширить эти плацдармы, то будет горе северной части Луганской области. Собственно говоря, боевые действия уже идут на территории этой области", - рассказал Арестович.
Отметим, что расстояние между Лиманом и Сватово составляет чуть более 50 километров.
Напомним, ранее в Институте изучения войны (ISW) отмечали, что украинские военные могут окружить российских солдат, которые сосредоточены в районе Лимана.
Также мы писали, что, по словам Арестовича, освобождение Лимана поможет ускорить деоккупацию всей Донецкой области.
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