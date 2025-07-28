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Освобождение Кондратовки на Сумщине: Силы обороны рассказали, как это повлияет на фронт

Фото: Силы обороны освободили Кондратовку на Сумщине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Силы обороны вчера, 27 июля, освободили Кондратовку Сумской области. Вытеснение врага из населенного пункта позволит ВСУ закрепиться и задержать продвижение врага.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.

"Любые действия - и оборонительные, и контрнаступательные - не дают врагу продвигаться вглубь нашей страны. Это хорошо видно сейчас по линии границы, по Юнаковской и Хотинской громадах, где враг не прекращает попыток продвинуться вглубь Сумщины", - отметил Демченко.

По его словам, все составляющие Сил обороны, и подразделения ВСУ, и подразделения ГПСУ делают все возможное, чтобы полностью стабилизировать ситуацию и не дать противнику возможности продвигаться.

Он также отметил, что после освобождения Кондратовки в этой данной зоне несколько уменьшилось количество атак россиян на подразделения ГПСУ.

"Такой активности, как это было в начале действий, которые противник начал в пределах Сумщины, сейчас уже нет", - подчеркнул спикер ГПСУ.

Ситуация в Сумской области

Вчера, 27 июля, стало известно, что военные Сил обороны Украины освободили пограничное село Кондратовка в Сумской области, в населенном пункте сейчас продолжаются стабилизационные действия.

Также заметим, что 26 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что Силам обороны Украины удалось сорвать план российских войск в Сумской области, и оттеснить врага на данном направлении.

Стоит заметить, что войска РФ в последние несколько месяцев пытаются прорвать оборону ВСУ и продвинуться в Сумской области.

Однако в конце июня в Государственной пограничной службе Украины заявили, что на Сумском направлении наблюдается существенное уменьшение боевой активности российских войск.

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