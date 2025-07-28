Освобождение Кондратовки на Сумщине: Силы обороны рассказали, как это повлияет на фронт

"Любые действия - и оборонительные, и контрнаступательные - не дают врагу продвигаться вглубь нашей страны. Это хорошо видно сейчас по линии границы, по Юнаковской и Хотинской громадах, где враг не прекращает попыток продвинуться вглубь Сумщины", - отметил Демченко.

По его словам, все составляющие Сил обороны, и подразделения ВСУ, и подразделения ГПСУ делают все возможное, чтобы полностью стабилизировать ситуацию и не дать противнику возможности продвигаться.

Он также отметил, что после освобождения Кондратовки в этой данной зоне несколько уменьшилось количество атак россиян на подразделения ГПСУ.

"Такой активности, как это было в начале действий, которые противник начал в пределах Сумщины, сейчас уже нет", - подчеркнул спикер ГПСУ.