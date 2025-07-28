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Звільнення Кіндратівки на Сумщині: Сили оборони розповіли, як це вплине на фронт

Фото: Сили оборони звільнили Кіндратівку на Сумщині (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сили оборони вчора, 27 липня, звільнили Кіндратівку Сумської області. Витіснення ворога з населеного пункту дозволить ЗСУ закріпитись та затримати просування ворога.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.

"Будь-які дії – і оборонні, і контрнаступальні – не дають ворогу просуватися вглиб нашої країни. Це добре видно зараз по лінії кордону, по Юнаківській і Хотінській громадах, де ворог не припиняє спроб просунутися вглиб Сумщини", - зазначив Демченко.

За його словами, всі складові Сил оборони, і підрозділи ЗСУ, і підрозділи ДПСУ роблять все можливе, щоб повністю стабілізувати ситуацію і не дати противнику можливості просуватися.

Він також зазначив, що після звільнення Кіндратівки у цій даній зоні дещо зменшилась кількість атак росіян на підрозділи ДПСУ.

"Такої активності, як це було на початку дій, які противник почав у межах Сумщини, зараз уже немає", – підкреслив речник ДПСУ.

Ситуація в Сумській області

Вчора, 27 липня, стало відомо, що військові Сил оборони України звільнили прикордонне село Кіндратівка в Сумській області, у населеному пункті наразі тривають стабілізаційні дії.

Також зауважимо, що 26 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що Силам оборони України вдалось зірвати план російських військ у Сумській області, та відтиснути ворога на даному напрямку.

Варто зауважити, що війська РФ в останні кілька місяців намагаються прорвати оборону ЗСУ та просунутись у Сумській області.

Однак наприкінці червня у Державній прикордонній службі України заявили, що на Сумському напрямку спостерігається суттєве зменшення бойової активності російських військ.

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