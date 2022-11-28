ВСУ могут закрепиться на Кинбурнской косе и продолжить оттуда контрнаступление в Херсонской области, - ISW

Российские оборонные позиции свидетельствуют о том, что оккупанты воспринимают перспективу украинского контрнаступления через реку Днепр как серьезную угрозу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что на выбор укреплений армии РФ на Кинбурнской косе и вокруг нее указывает на то, что захватчики не планируют удерживать позиции на самой Косе, если ВСУ начнут контрнаступление на нее.

"Вероятнее всего, россияне ожидают, что украинцы освободят Кинбурнскую косу и намерены помешать им продвинуться к материковой части Херсонской области и защищаться от наступления на территории, непосредственно окружающей соединение Косы с материковой частью области", - предполагают в ISW.

Специалисты объясняют, что уровневые линии обороны в этом регионе обеспечивают российские силы несколькими резервными позициями, если одна линия обороны упадет, а остальные останутся.

"Оборона вблизи Косы свидетельствует о том, что российские войска озадачены тем, что украинские силы могут закрепиться на Косе или вблизи нее и использовать ее в качестве базы для наступления с запада", - добавили в Институте изучения войны.

Основные переломы в военных действиях, что продолжались 27 ноября: