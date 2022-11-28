ua ru
Пн, 28 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ могут закрепиться на Кинбурнской косе и продолжить оттуда контрнаступление в Херсонской области, - ISW

Новина українською →
Понедельник 28 ноября 2022 05:30
ВСУ могут закрепиться на Кинбурнской косе и продолжить оттуда контрнаступление в Херсонской области, - ISW Фото: ВСУ могут закрепиться на Кинбурнской косе и продолжить оттуда контрнаступление в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оборонные позиции свидетельствуют о том, что оккупанты воспринимают перспективу украинского контрнаступления через реку Днепр как серьезную угрозу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что на выбор укреплений армии РФ на Кинбурнской косе и вокруг нее указывает на то, что захватчики не планируют удерживать позиции на самой Косе, если ВСУ начнут контрнаступление на нее.

"Вероятнее всего, россияне ожидают, что украинцы освободят Кинбурнскую косу и намерены помешать им продвинуться к материковой части Херсонской области и защищаться от наступления на территории, непосредственно окружающей соединение Косы с материковой частью области", - предполагают в ISW.

Специалисты объясняют, что уровневые линии обороны в этом регионе обеспечивают российские силы несколькими резервными позициями, если одна линия обороны упадет, а остальные останутся.

"Оборона вблизи Косы свидетельствует о том, что российские войска озадачены тем, что украинские силы могут закрепиться на Косе или вблизи нее и использовать ее в качестве базы для наступления с запада", - добавили в Институте изучения войны.

Основные переломы в военных действиях, что продолжались 27 ноября:

  • Украинский Генштаб сообщил, что российские официальные лица готовятся к очередной волне скрытой мобилизации, которая начнется 10 декабря в РФ и на оккупированных территориях Украины.
  • Российские милблогеры широко критиковали Федеральную таможенную службу РФ за задержки таможенного оформления и исключения товаров двойного назначения, которые волонтерские движения отправляли российским военным.
  • В Генштабе Украины сообщали, что российские войска на линии Сватово-Кременная ведут оборонительные действия в районе Купянска и наступательные действия к западу от Кременной.
  • Российские источники сообщали, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия на Сватово и Кременную.
  • Российские войска продолжали наступательные действия в районе Авдеевки.
  • Российские войска нанесли удары по городам Днепр, Кривой Рог и Запорожье.
  • Российские оккупанты продолжали принудительно перевозить украинских детей с оккупированных территорий Луганской области в РФ под видом того, что дети нуждаются в специальном медицинском уходе.

Напомним, ЗСУ за сутки уничтожили командный пункт и 3 склада оккупантов в Херсонской и Запорожской областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Отключение света. Когда вернут плановые графики: прогноз YASNO
Отключение света. Когда вернут плановые графики: прогноз YASNO
DAILY
На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины