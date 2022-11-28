ВСУ могут закрепиться на Кинбурнской косе и продолжить оттуда контрнаступление в Херсонской области, - ISW
Российские оборонные позиции свидетельствуют о том, что оккупанты воспринимают перспективу украинского контрнаступления через реку Днепр как серьезную угрозу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что на выбор укреплений армии РФ на Кинбурнской косе и вокруг нее указывает на то, что захватчики не планируют удерживать позиции на самой Косе, если ВСУ начнут контрнаступление на нее.
"Вероятнее всего, россияне ожидают, что украинцы освободят Кинбурнскую косу и намерены помешать им продвинуться к материковой части Херсонской области и защищаться от наступления на территории, непосредственно окружающей соединение Косы с материковой частью области", - предполагают в ISW.
Специалисты объясняют, что уровневые линии обороны в этом регионе обеспечивают российские силы несколькими резервными позициями, если одна линия обороны упадет, а остальные останутся.
"Оборона вблизи Косы свидетельствует о том, что российские войска озадачены тем, что украинские силы могут закрепиться на Косе или вблизи нее и использовать ее в качестве базы для наступления с запада", - добавили в Институте изучения войны.
Основные переломы в военных действиях, что продолжались 27 ноября:
- Украинский Генштаб сообщил, что российские официальные лица готовятся к очередной волне скрытой мобилизации, которая начнется 10 декабря в РФ и на оккупированных территориях Украины.
- Российские милблогеры широко критиковали Федеральную таможенную службу РФ за задержки таможенного оформления и исключения товаров двойного назначения, которые волонтерские движения отправляли российским военным.
- В Генштабе Украины сообщали, что российские войска на линии Сватово-Кременная ведут оборонительные действия в районе Купянска и наступательные действия к западу от Кременной.
- Российские источники сообщали, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия на Сватово и Кременную.
- Российские войска продолжали наступательные действия в районе Авдеевки.
- Российские войска нанесли удары по городам Днепр, Кривой Рог и Запорожье.
- Российские оккупанты продолжали принудительно перевозить украинских детей с оккупированных территорий Луганской области в РФ под видом того, что дети нуждаются в специальном медицинском уходе.
Напомним, ЗСУ за сутки уничтожили командный пункт и 3 склада оккупантов в Херсонской и Запорожской областях.
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