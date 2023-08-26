Освобождение главы ГСЧС и атака дронов на Крым: новости за 25 августа

Война РФ против Украины

Украинские военные ликвидировали еще 470 оккупантов. Общие потери российской армии с начала вторжения составляют 259 630 военных.

Британская разведка заявила, что смерть главаря ПИК "Вагнера" Евгения Пригожина, вероятно, дестабилизирует влияние на "вагнеровцев", а преемник не сможет его полноценно заменить.

Россия не может победить Украину военным путем. У нее есть план В, - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что украинцам следует быть бдительными и не допустить событий, на которые рассчитывает Россия за счет медиа-коллаборантов, которых в последнее время фиксируют все больше и больше.

В Киеве на коррупции разоблачили главу военно-врачебной комиссии Подольского ТЦК

Чиновника подозревают в подделке документов о непригодности к военной службе по снятию с учета. Это было основанием для выезда из Украины мужчинам призывного возраста.

В феврале 2023 года в рамках этого уголовного дела объявили подозрение главе Оболонской ВЛК и шести врачам.

Правительство уволило главу ГСЧС

Главу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Крука уволили с должности. Правительство приняло соответствующее решение.

Исполнение обязанностей главы ГСЧС возложено на заместителя руководителя службы Владимира Демчука.

В Ивано-Франковске фиктивно зачисляли на службу родственников чиновников и футболистов

ДБР разоблачило подпольную схему на Прикарпатье. Родственников чиновников и футболистов брали на "службу" в подразделения ТЦК.

Фактически "новобранцы" не проходили службу. Некоторые из них участвовали в футбольных матчах, к тому же получали деньги от государства.

США ускорят предоставление разрешений другим странам на передачу F-16 Украине

Президент США Джо Байден и президент Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили начало подготовки украинских пилотов-истребителей и обеспечение ускоренного согласования для других государств на передачу своих F-16 Украине после завершения обучения для повышения обороноспособности Украины.

Финляндия одобрила новый пакет военной помощи Украине

Хельсинки пришлют украинцам военную технику на сумму 94 миллиона евро. Но из соображений безопасности дополнительные подробности относительно содержания помощи, способа и графика ее доставки не оглашаются.

Пять стран ЕС намерены продлить запрет на импорт зерна из Украины

Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия выступают за продление запрета ЕС на импорт украинского зерна в эти страны до конца года.

Атака дронов на Крым

Минувшей ночью российские оккупанты заявили об очередной "атаке дронов" на Крым. При этом в оккупированном Севастополе, Симферополе и в районе мысов Меганом и Тарханкут прогремели взрывы. Перед этим предатели утверждали, что в Казачьей бухте проходят военные учения.

Впоследствии в Минобороны РФ заявили, что оккупанты якобы обнаружили 42 беспилотника. Захватчики утверждали, что 9 дронов сбили, а 33 нейтрализовали средствами РЭБ.

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