ВСУ уничтожили еще 470 оккупантов и почти 30 артсистем: Генштаб обновил потери России

Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 25 августа, составили 470 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 259 630 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 28 артсистем и 10 ББМ врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.08.23 ориентировочно составили: личного состава - около 259 630 (+470) человек ликвидировано;

танков - 4378 (+3) ед.;

боевых бронированных машин - 8521 (+10) ед.;

артиллерийских систем - 5361 (+28) ед.;

РСЗО - 724 (+1) ед.;

средства ПВО - 495 (+1) ед.;

самолетов - 315 ед.;

вертолетов - 316 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4356 (+12) ед.;

крылатые ракеты - 1409 (+3) ед.;

корабли/катера - 18 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 7790 (+17) ед.;

специальная техника - 802 (+1) ед. Ситуация на фронте По данным Генштаба, украинские военные продолжают наступать на Мелитопольском направлении. ВСУ уничтожили 5 артиллерийских средств на огневых позициях оккупантов прошлых суток. Согласно новому отчету Института изучения войны (ISW), украинские войска 24 августа продвинулись севернее Бахмута и захватили российские передовые позиции. Также ВСУ продвинулись на западе Запорожской области и подошли ко второй линии обороны оккупантов.