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ВСУ уничтожили еще 470 оккупантов и почти 30 артсистем: Генштаб обновил потери России

Пятница 25 августа 2023 08:13
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ВСУ уничтожили еще 470 оккупантов и почти 30 артсистем: Генштаб обновил потери России Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 25 августа, составили 470 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 259 630 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 28 артсистем и 10 ББМ врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 259 630 (+470) человек ликвидировано;
  • танков - 4378 (+3) ед.;
  • боевых бронированных машин - 8521 (+10) ед.;
  • артиллерийских систем - 5361 (+28) ед.;
  • РСЗО - 724 (+1) ед.;
  • средства ПВО - 495 (+1) ед.;
  • самолетов - 315 ед.;
  • вертолетов - 316 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4356 (+12) ед.;
  • крылатые ракеты - 1409 (+3) ед.;
  • корабли/катера - 18 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7790 (+17) ед.;
  • специальная техника - 802 (+1) ед.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские военные продолжают наступать на Мелитопольском направлении. ВСУ уничтожили 5 артиллерийских средств на огневых позициях оккупантов прошлых суток.

Согласно новому отчету Института изучения войны (ISW), украинские войска 24 августа продвинулись севернее Бахмута и захватили российские передовые позиции. Также ВСУ продвинулись на западе Запорожской области и подошли ко второй линии обороны оккупантов.

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