Глава ГСЧС уволен: правительство приняло решение
Главу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Крука увольняют с должности. Правительство приняло соответствующее решение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Украины Игоря Клименко в Telegram.
Как отметил Клименко, исполнение обязанностей главы ГСЧС возложено на заместителя руководителя службы Владимира Демчука.
"Внутренняя проверка в ГСЧС завершена. По ее результатам будут приняты дополнительные кадровые решения", - добавил министр.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям работает в штатном режиме.
Что этому предшествовало
Следует отметить, что проверки в ГСЧС проходили в рамках дела об авиакатастрофе в Броварах. В январе 2023 года в жилом квартале Броваров упал вертолет ГСЧС, на борту которого находилось руководство Министерства внутренних дел.
В результате аварии погибли 14 человек - министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники, все члены экипажа вертолета и жители Броваров, среди которых ребенок.
В августе ГБР объявило подозрения пяти чиновникам ГСЧС по делу об авиакатастрофе. Следствие считает, что служебная халатность привела к падению вертолета.
Все детали дела, а также то, что известно о ходе расследования - читайте в материале РБК-Украина.
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