Глава ГСЧС уволен: правительство приняло решение

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Украины Игоря Клименко в Telegram.

Как отметил Клименко, исполнение обязанностей главы ГСЧС возложено на заместителя руководителя службы Владимира Демчука.

"Внутренняя проверка в ГСЧС завершена. По ее результатам будут приняты дополнительные кадровые решения", - добавил министр.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям работает в штатном режиме.

Что этому предшествовало

Следует отметить, что проверки в ГСЧС проходили в рамках дела об авиакатастрофе в Броварах. В январе 2023 года в жилом квартале Броваров упал вертолет ГСЧС, на борту которого находилось руководство Министерства внутренних дел.

В результате аварии погибли 14 человек - министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники, все члены экипажа вертолета и жители Броваров, среди которых ребенок.

В августе ГБР объявило подозрения пяти чиновникам ГСЧС по делу об авиакатастрофе. Следствие считает, что служебная халатность привела к падению вертолета.

Все детали дела, а также то, что известно о ходе расследования - читайте в материале РБК-Украина.

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