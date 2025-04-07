Увольнение из армии по семейным обстоятельствам: могут ли мобилизовать повторно

Могут ли мобилизовать повторно уволенного со службы по семейным обстоятельствам

По словам эксперта, после того, как военнослужащий завершает процедуру увольнения с военной службы (по семейным обстоятельствам), он и его личное дело направляются в соответствующий районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Там бывший военный должен стать на учет.

"Сразу же по прибытию в ТЦК и СП он имеет возможность получить отсрочку от мобилизации на тех же основаниях, по которым увольнялся, ведь почти все они похожи", - отметил юрист.

Однако может случиться ситуация, когда человек теряет основание, которое давало ему право быть уволенным с военной службы.

В качестве примера Звоненко привел увольнение со службы по семейным обстоятельствам - для ухода за родителями с инвалидностью I или II группы (при отсутствии других родственников, способных это делать).

Если человек, за которым ухаживал бывший военный, умирает - основание для увольнения со службы (получения отсрочки) также теряется. Следовательно, после этого военнообязанный может быть снова мобилизован.

Всеобщая мобилизация в Украине

После полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины 24 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский подписал указ № 64/2022 "О введении военного положения в Украине".

В тот же день глава государства издал указ №69/2022 "О всеобщей мобилизации" - для пополнения ВСУ и других военных формирований новыми военнослужащими по всей территории страны.

Впоследствии военное положение и мобилизацию в Украине неоднократно продлевали.

В начале апреля 2024 года Зеленский подписал закон о снижении предельного возраста пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25 лет.

В целом же призыву в Украине подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет без противопоказаний по здоровью и права на отсрочку (при этом мужчины в возрасте 18-25 лет считаются призывниками и в большинстве случаев не могут быть мобилизованы).

В феврале 2025 года Министерство обороны Украины официально начало проект "Контракт 18-24". Речь идет о добровольной инициативе для украинцев в возрасте от 18 до 24 лет, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год (и получить за это вознаграждение в размере 1 млн гривен).