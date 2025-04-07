Увольнение из армии по семейным обстоятельствам: могут ли мобилизовать повторно

Для того чтобы уволиться с военной службы по семейным обстоятельствам, необходимо иметь соответствующие основания. При этом человек будет находиться на учете в ТЦК и СП.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал юрист практики военного права ЮК "Приходько та партнери" Ярослав Звоненко.
По словам эксперта, после того, как военнослужащий завершает процедуру увольнения с военной службы (по семейным обстоятельствам), он и его личное дело направляются в соответствующий районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Там бывший военный должен стать на учет.
"Сразу же по прибытию в ТЦК и СП он имеет возможность получить отсрочку от мобилизации на тех же основаниях, по которым увольнялся, ведь почти все они похожи", - отметил юрист.
Однако может случиться ситуация, когда человек теряет основание, которое давало ему право быть уволенным с военной службы.
В качестве примера Звоненко привел увольнение со службы по семейным обстоятельствам - для ухода за родителями с инвалидностью I или II группы (при отсутствии других родственников, способных это делать).
Если человек, за которым ухаживал бывший военный, умирает - основание для увольнения со службы (получения отсрочки) также теряется. Следовательно, после этого военнообязанный может быть снова мобилизован.
После полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины 24 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский подписал указ № 64/2022 "О введении военного положения в Украине".
В тот же день глава государства издал указ №69/2022 "О всеобщей мобилизации" - для пополнения ВСУ и других военных формирований новыми военнослужащими по всей территории страны.
Впоследствии военное положение и мобилизацию в Украине неоднократно продлевали.
В начале апреля 2024 года Зеленский подписал закон о снижении предельного возраста пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25 лет.
В целом же призыву в Украине подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет без противопоказаний по здоровью и права на отсрочку (при этом мужчины в возрасте 18-25 лет считаются призывниками и в большинстве случаев не могут быть мобилизованы).
В феврале 2025 года Министерство обороны Украины официально начало проект "Контракт 18-24". Речь идет о добровольной инициативе для украинцев в возрасте от 18 до 24 лет, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год (и получить за это вознаграждение в размере 1 млн гривен).
Напомним, ранее мы рассказывали, когда можно досрочно расторгнуть контракт с ВСУ и как это сделать.
Читайте также, можно ли оформить отсрочку от службы дистанционно.
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