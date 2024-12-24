ua en ru
Вт, 24 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Можно ли оформить отсрочку от службы дистанционно: объяснение юриста

Вторник 24 декабря 2024 16:48
UA EN RU
Можно ли оформить отсрочку от службы дистанционно: объяснение юриста Отсрочку от мобилизации некоторые могут оформить через приложение "Резерв+" (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко
Эксперт: Диана Тернова

В Украине возможность оформить отсрочку от мобилизации дистанционно была введена недавно - через приложение "Резерв+".

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала юрист военного права ЮК "Приходько та партнери" Диана Тернова.

Кто и как может оформить отсрочку онлайн

Эксперт объяснила, что о возможности дистанционного оформления отсрочки через "Резерв+" говорится в пункте 59 постановления Кабинета министров №560 от 16 мая 2024 года.

Согласно ему, отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации может оформляться с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов - на основании данных, полученных из других государственных реестров или баз данных (подтверждающих, что военнообязанный имеет право на отсрочку по основаниям, определенным статьей 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации").

Тернова отметила, что сейчас такая возможность есть только у определенных категорий людей:

  • у студентов
  • у лиц с инвалидностью
  • у родителей, на содержании которых находится трое или более детей

"Однако и здесь нужно понимать, что даже эти категории людей смогут оформить отсрочку таким образом только в том случае, если они находятся на учете и вся необходимая информация подтянулась в "Резерве+" и других реестрах из которых будет браться информация", - отметила юрист.

Также она акцентировала на том, что человек, который оформляет отсрочку через "Резерв+", не может получить бумажное подтверждение в виде справки о предоставлении отсрочки, которая предусмотрена вышеупомянутым постановлением.

"Ведь такая справка выдается как результат решения комиссии (которая принимает решение о предоставлении отсрочки). А при оформлении отсрочки электронно, комиссия не заседает. Информация просто берется из государственных реестров или баз данных, которые подтверждают, что военнообязанный имеет право на отсрочку", - подытожила эксперт.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Верховную Раду призывают разрешить отсрочку бывшим гражданским заложникам.

Читайте также, можно ли подать в суд на ТЦК, если человеку отказали в отсрочке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
служба в армії Мобилизация в Украине Приложение Приложение Отсрочка
NEWS
Украина получила первый транш от США в рамках кредита на 20 млрд долларов
Украина получила первый транш от США в рамках кредита на 20 млрд долларов
DAILY
Глава УГКЦ Святослав: Ватикан – не посредник между Украиной и Россией, об этом никто не просил
Милан Лелич, Роман Кот Глава УГКЦ Святослав: Ватикан – не посредник между Украиной и Россией, об этом никто не просил