Можно ли оформить отсрочку от службы дистанционно: объяснение юриста
В Украине возможность оформить отсрочку от мобилизации дистанционно была введена недавно - через приложение "Резерв+".
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала юрист военного права ЮК "Приходько та партнери" Диана Тернова.
Кто и как может оформить отсрочку онлайн
Эксперт объяснила, что о возможности дистанционного оформления отсрочки через "Резерв+" говорится в пункте 59 постановления Кабинета министров №560 от 16 мая 2024 года.
Согласно ему, отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации может оформляться с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов - на основании данных, полученных из других государственных реестров или баз данных (подтверждающих, что военнообязанный имеет право на отсрочку по основаниям, определенным статьей 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации").
Тернова отметила, что сейчас такая возможность есть только у определенных категорий людей:
- у студентов
- у лиц с инвалидностью
- у родителей, на содержании которых находится трое или более детей
"Однако и здесь нужно понимать, что даже эти категории людей смогут оформить отсрочку таким образом только в том случае, если они находятся на учете и вся необходимая информация подтянулась в "Резерве+" и других реестрах из которых будет браться информация", - отметила юрист.
Также она акцентировала на том, что человек, который оформляет отсрочку через "Резерв+", не может получить бумажное подтверждение в виде справки о предоставлении отсрочки, которая предусмотрена вышеупомянутым постановлением.
"Ведь такая справка выдается как результат решения комиссии (которая принимает решение о предоставлении отсрочки). А при оформлении отсрочки электронно, комиссия не заседает. Информация просто берется из государственных реестров или баз данных, которые подтверждают, что военнообязанный имеет право на отсрочку", - подытожила эксперт.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Верховную Раду призывают разрешить отсрочку бывшим гражданским заложникам.
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