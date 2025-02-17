Увольнение из армии: когда и какую помощь могут получить военнослужащие

Когда военные имеют право на выплату при увольнении

"Есть разные виды выплат, которые зависят от вида службы (контракт или мобилизация), а также от основания по которому военнослужащий увольняется, например: по состоянию здоровья, по завершению срока контракта, по семейным обстоятельствам и другие", - объясняет юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Ярослав Звоненко.

Если военный увольняется со службы в связи с установлением ему группы инвалидности, то надлежащая выплата назначается ему после обращения в ТЦК и СП с соответствующим заявлением, если военнослужащий не пожелал остаться на службе.

"В общем, выплаты начисляются, когда командованием согласовано увольнение, после чего военный получает Выписку из приказа, где перечисляются причитающиеся выплаты, а военнослужащий прошел обходной лист и сдал свои вещи. Соответствующие начисления осуществляет финансово-экономическая служба воинской части", - объясняет юрист.

Какой размер единовременной помощи при увольнении

Во время действия военного положения при увольнении военнослужащие, кроме военнослужащих срочной военной службы и военной службы по призыву лиц офицерского состава, получают единовременную денежную помощь в следующих размерах.

50% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы:

если военный увольняется по состоянию здоровья;

при увольнении по собственному желанию (для военнослужащих-иностранцев и лиц без гражданства, которые проходят военную службу по контракту в ВСУ);

военнослужащие, заключившие контракт на срок до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации, выслужившие не менее 24 месяцев по контракту;

военнослужащие по контракту, действие которого продлено сверх установленных сроков на период до окончания особого периода или до объявления демобилизации, и которые выслужили не менее 18 месяцев;

при увольнении в связи с окончанием особого периода или объявлением демобилизации и нежеланием продолжать службу по новому контракту военнослужащими, если предыдущий был заключен на условиях, предусмотренных 2 абзацем части 3 статьи 23 Закона Украины "О военной обязанности и военной службе".

50% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы, если военный имеет выслугу 10 лет и более:

при окончании срока контракта;

при увольнении по возрасту;

при сокращении штата или проведении организационных мероприятий;

если есть систематическое невыполнение условий контракта командованием (по желанию военнослужащего);

при выявлении одного из оснований, указанных в пунктах 1 и 9 части второй статьи 31 Закона Украины "О разведке";

по основаниям, определенным пунктом 1 части второй статьи 36 Закона Украины "О разведке";

если нет возможности назначить на другую должность в случае прямого подчинения близкому лицу;

если отзывают мандат на право осуществления военной капелланской деятельности;

в связи с семейными обстоятельствами или по другим уважительным причинам;

по соглашению сторон - в случае приобретения военнослужащим права на пенсию за выслугу лет.

Военнослужащим по призыву лиц офицерского состава единовременная выплата в размере 50% месячного денежного обеспечения предоставляется при увольнении, если:

заканчиваются установленные сроки военной службы;

состояние здоровья не позволяет продолжать службу;

в связи с наступлением особого периода и нежеланием продолжать службу военнослужащим-женщиной, имеющей несовершеннолетнего ребенка (детей).

Военнослужащим, которые были призваны на военную службу по призыву по мобилизации, на особый период или на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период и увольняются со службы, выплачивается единовременное денежное пособие в размере 4% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный месяц службы, но не менее 25% месячного денежного обеспечения без учета вознаграждений.