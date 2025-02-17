Увольнение из армии: когда и какую помощь могут получить военнослужащие

Военные при увольнении со службы имеют право на выплату единовременного пособия. Его размер зависит от многих факторов, в частности, от того, был ли гражданин мобилизован или служил по контракту.
РБК-Украина рассказывает о том, что нужно знать военным о выплатах при увольнении.
"Есть разные виды выплат, которые зависят от вида службы (контракт или мобилизация), а также от основания по которому военнослужащий увольняется, например: по состоянию здоровья, по завершению срока контракта, по семейным обстоятельствам и другие", - объясняет юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Ярослав Звоненко.
Если военный увольняется со службы в связи с установлением ему группы инвалидности, то надлежащая выплата назначается ему после обращения в ТЦК и СП с соответствующим заявлением, если военнослужащий не пожелал остаться на службе.
"В общем, выплаты начисляются, когда командованием согласовано увольнение, после чего военный получает Выписку из приказа, где перечисляются причитающиеся выплаты, а военнослужащий прошел обходной лист и сдал свои вещи. Соответствующие начисления осуществляет финансово-экономическая служба воинской части", - объясняет юрист.
Во время действия военного положения при увольнении военнослужащие, кроме военнослужащих срочной военной службы и военной службы по призыву лиц офицерского состава, получают единовременную денежную помощь в следующих размерах.
50% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы:
50% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы, если военный имеет выслугу 10 лет и более:
Военнослужащим по призыву лиц офицерского состава единовременная выплата в размере 50% месячного денежного обеспечения предоставляется при увольнении, если:
Военнослужащим, которые были призваны на военную службу по призыву по мобилизации, на особый период или на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период и увольняются со службы, выплачивается единовременное денежное пособие в размере 4% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный месяц службы, но не менее 25% месячного денежного обеспечения без учета вознаграждений.
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При подготовке материала использовали: эксклюзивный комментарий Ярослава Звоненко для РБК-Укрина и информацию с сайта Минобороны.
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