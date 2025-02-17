Звільнення з армії: коли і яку допомогу можуть отримати військовослужбовці

Військові при звільненні зі служби мають право на виплату одноразової допомоги. Її розмір залежить від багатьох факторів, зокрема, від того, чи громадянин був мобілізований, чи служив за контрактом.
РБК-Україна розповідає про те, що треба знати військовим про виплати при звільненні.
"Є різні види виплат, які залежать від виду служби (контракт або мобілізація), а також від підстави за якою військовослужбовець звільняється, наприклад: за станом здоров’я, за завершенням строку контракту, за сімейними обставинами та інші", - пояснює юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Ярослав Звоненко.
Якщо військовий звільняється зі служби у зв’язку з встановленням йому групи інвалідності, то належна виплата призначається йому після звернення до ТЦК та СП з відповідною заявою, якщо військовослужбовець не побажав залишитись на службі.
"У загальному, виплати нараховуються, коли командуванням погоджено звільнення, після чого військовий отримує Витяг з наказу, де перераховуються належні виплати, а військовослужбовець пройшов обхідний лист та здав свої речі. Відповідні нарахування здійснює фінансово-економічна служба військової частини", - пояснює юрист.
Під час дії воєнного стану при звільненні військовослужбовці, крім військовослужбовців строкової військової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу, отримують одноразову грошову допомогу в наступних розмірах.
50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби:
50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби, якщо військовий має вислугу 10 років і більше:
Військовослужбовцям за призовом осіб офіцерського складу одноразова виплата в розмірі 50% місячного грошового забезпечення надається при звільненні, якщо:
Військовослужбовцям, які були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або на військову службу за призовом осіб з числа резервістів в особливий період та звільняються зі служби, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 4% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби, але не менш як 25% місячного грошового забезпечення без урахування винагород.
Читайте також про те, що підставою для відстрочки від мобілізації є наявність у дружини військовозобов’язаного чоловіка групи інвалідності. Втім, для відстрочки потрібно надати до військкомату відповідні документи.
Раніше ми ділились повним списком хвороб, з якими не можуть мобілізувати в армію.
Під час підготовки матеріалу використали: ексклюзивний коментар Ярослава Звоненка для РБК-Україна та інформацію з сайту Міноборони.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України й читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.