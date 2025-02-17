Звільнення з армії: коли і яку допомогу можуть отримати військовослужбовці

Коли військові мають право на виплату під час звільнення

"Є різні види виплат, які залежать від виду служби (контракт або мобілізація), а також від підстави за якою військовослужбовець звільняється, наприклад: за станом здоров’я, за завершенням строку контракту, за сімейними обставинами та інші", - пояснює юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Ярослав Звоненко.

Якщо військовий звільняється зі служби у зв’язку з встановленням йому групи інвалідності, то належна виплата призначається йому після звернення до ТЦК та СП з відповідною заявою, якщо військовослужбовець не побажав залишитись на службі.

"У загальному, виплати нараховуються, коли командуванням погоджено звільнення, після чого військовий отримує Витяг з наказу, де перераховуються належні виплати, а військовослужбовець пройшов обхідний лист та здав свої речі. Відповідні нарахування здійснює фінансово-економічна служба військової частини", - пояснює юрист.

Який розмір одноразової допомоги при звільненні

Під час дії воєнного стану при звільненні військовослужбовці, крім військовослужбовців строкової військової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу, отримують одноразову грошову допомогу в наступних розмірах.

50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби:

якщо військовий звільняється за станом здоров’я;

при звільненні за власним бажанням (для військовослужбовців-іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу за контрактом у ЗСУ);

військовослужбовці, які уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, вислужили не менше ніж 24 місяці за контрактом;

військовослужбовці за контрактом, дію якого продовжено понад встановлені строки на період до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації, та які вислужили не менше 18 місяців;

при звільненні у зв’язку із закінченням особливого періоду або оголошенням демобілізації та небажанням продовжувати службу за новим контрактом військовослужбовцями, якщо попередній був укладений на умовах, передбачених 2 абзацом частини 3 статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби, якщо військовий має вислугу 10 років і більше:

при закінченні строку контракту;

при звільненні за віком;

при скороченні штату або проведенні організаційних заходів;

якщо є систематичне невиконання умов контракту командуванням (за бажанням військовослужбовця);

при виявленні однієї з підстав, зазначених у пунктах 1 і 9 частини другої статті 31 Закону України "Про розвідку";

з підстав, визначених пунктом 1 частини другої статті 36 Закону України "Про розвідку";

якщо нема можливості призначити на іншу посаду в разі прямого підпорядкування близькій особі;

якщо відкликають мандат на право здійснення військової капеланської діяльності;

у зв'язку з сімейними обставинами або через інші поважні причини;

за угодою сторін - у разі набуття військовослужбовцем права на пенсію за вислугу років.

Військовослужбовцям за призовом осіб офіцерського складу одноразова виплата в розмірі 50% місячного грошового забезпечення надається при звільненні, якщо:

закінчуються установлені строки військової служби;

стан здоров’я не дозволяє продовжувати службу;

у зв’язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати службу військовослужбовцем-жінкою, яка має неповнолітню дитину (дітей).

Військовослужбовцям, які були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або на військову службу за призовом осіб з числа резервістів в особливий період та звільняються зі служби, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 4% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби, але не менш як 25% місячного грошового забезпечення без урахування винагород.