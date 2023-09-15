Освобождение Андреевки: ВСУ показали, как предлагали оккупантам сдаться при помощи дрона

По словам военных, после уничтожения командиров 72 бригады россиян остатки оккупантов все еще прятались в селе.

Зная об этом, бойцы третьей штурмовой подняли в небо беспилотник с громкоговорителем и командир 2-го штурмового батальона объявил ультиматум врагу: плен или смерть.

"В результате боевой операции часть оккупантов сдалась", - сказано в сообщении бригады.

Деоккупация Андреевки

Напомним, вчера, 14 сентября, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о том, что украинские военные освободили от россиян село Андреевка Бахмутского района.

Эту информацию сразу же опровергли в третьей штурмовой бригаде. Там уточнили, что в районе населенного пункта продолжаются бои.

Но уже сегодня военные этого подразделения подтвердили, что Андреевка была деоккупирована.