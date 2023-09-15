Звільнення Андріївки: ЗСУ показали, як пропонували окупантам здатися за допомогою дрона

За словами військових, після знищення командирів 72 бригади росіян залишки окупантів все ще ховалися у селі.

Знаючи про це, бійці третьої штурмової підняли в небо безпілотник із гучномовцем і командир 2-го штурмового батальйону оголосив ультиматум ворогові: полон чи смерть.

"В результаті бойової операції частина окупантів здалася", - йдеться у повідомленні бригади.

Деокупація Андріївки

Нагадаємо, вчора, 14 вересня, заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила про те, що українські військові звільнили від росіян село Андріївка Бахмутського району.

Цю інформацію одразу ж спростували у третій штурмовій бригаді. Там уточнили, що у районі населеного пункту тривають бої.

Але вже сьогодні військові цього підрозділу підтвердили, що Андріївку було деокуповано.