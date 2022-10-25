RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На освобожденной части Херсонской области обнаружили российские боеприпасы (фото)

Фото: На освобожденной части Херсонской области обнаружили российские боеприпасы (facebook.com/pho.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители провели осмотр освобожденной территории Кочубеевской громады в Херсонской области и обнаружили неиспользованные боеприпасы РФ возле местной школы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Херсонской областной прокуратуры.

"В течение 24-25 октября 2022 года прокуроры в составе общих групп с работниками Службы безопасности Украины, полиции и экспертами провели осмотр разрушенной вражескими обстрелами инфраструктуры Кочубеевской общины", - говорится в сообщении.

По информации от прокуроров, на территории одной из школ обнаружен склад боеприпасов вражеских войск, а также сожженная бронетехника. На месте происшествия находилось около 50 единиц неиспользованных боеприпасов, переданных взрывотехникам.

Расследование фактов нарушений законов и обычаев войны продолжается и дальше и устанавливаются обстоятельства совершения оккупантами военных преступлений.

Напомним, что на освобожденной территории Херсонской области был обнаружен склад российского оружия.

В начале октября подразделения Вооруженных сил Украины зашли в несколько населенных пунктов на севере Херсонской области, а именно в Староселье, Новодмитровку, Большую Александровку, Малую Александровку, Давыдов Брид.

Также мы писали, что ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт оккупантов в Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьВойна в Украине