На звільненій частині Херсонської області знайшли російські боєприпаси (фото)

Правоохоронці провели огляд звільненої території Кочубеївської громади у Херсонській області та виявили невикористані боєприпаси РФ біля місцевої школи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Херсонської обласної прокуратури.

"Впродовж 24-25 жовтня 2022 року прокурори у складі спільних груп з працівниками Служби безпеки України, поліції та експертами здійснили огляд зруйнованої ворожими обстрілами інфраструктури Кочубеївської громади", - йдеться в повідомленні.

За інформацією від прокурорів, на території однієї зі шкіл виявлено склад боєприпасів ворожих військ, а також спалену бронетехніку. На місці події знаходилось близько 50 одиниць невикористаних боєприпасів, які передано вибухотехнікам.

Розслідування фактів порушень законів та звичаїв війни триває і далі та встановлюються обставини вчинення окупантами воєнних злочинів.