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На звільненій частині Херсонської області знайшли російські боєприпаси (фото)

Фото: На звільненій частині Херсонської області знайшли російські боєприпаси (facebook.com/pho.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці провели огляд звільненої території Кочубеївської громади у Херсонській області та виявили невикористані боєприпаси РФ біля місцевої школи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Херсонської обласної прокуратури.

"Впродовж 24-25 жовтня 2022 року прокурори у складі спільних груп з працівниками Служби безпеки України, поліції та експертами здійснили огляд зруйнованої ворожими обстрілами інфраструктури Кочубеївської громади", - йдеться в повідомленні.

За інформацією від прокурорів, на території однієї зі шкіл виявлено склад боєприпасів ворожих військ, а також спалену бронетехніку. На місці події знаходилось близько 50 одиниць невикористаних боєприпасів, які передано вибухотехнікам.

Розслідування фактів порушень законів та звичаїв війни триває і далі та встановлюються обставини вчинення окупантами воєнних злочинів.

Нагадаємо, що на звільненій території Херсонської області виявили склад російської зброї.

На початку жовтня підрозділи Збройних сил України зайшли в декілька населених пунктів на півночі Херсонської області, а саме в Старосілля, Новодмитрівку, Велику Олександрівку, Малу Олександрівку, Давидів Брід.

Також ми писали, що ЗСУ знищили командно-наглядовий пункт окупантів у Херсонській області.

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