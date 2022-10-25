На звільненій частині Херсонської області знайшли російські боєприпаси (фото)

Правоохоронці провели огляд звільненої території Кочубеївської громади у Херсонській області та виявили невикористані боєприпаси РФ біля місцевої школи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Херсонської обласної прокуратури.
"Впродовж 24-25 жовтня 2022 року прокурори у складі спільних груп з працівниками Служби безпеки України, поліції та експертами здійснили огляд зруйнованої ворожими обстрілами інфраструктури Кочубеївської громади", - йдеться в повідомленні.
За інформацією від прокурорів, на території однієї зі шкіл виявлено склад боєприпасів ворожих військ, а також спалену бронетехніку. На місці події знаходилось близько 50 одиниць невикористаних боєприпасів, які передано вибухотехнікам.
Розслідування фактів порушень законів та звичаїв війни триває і далі та встановлюються обставини вчинення окупантами воєнних злочинів.
Нагадаємо, що на звільненій території Херсонської області виявили склад російської зброї.
На початку жовтня підрозділи Збройних сил України зайшли в декілька населених пунктів на півночі Херсонської області, а саме в Старосілля, Новодмитрівку, Велику Олександрівку, Малу Олександрівку, Давидів Брід.
Також ми писали, що ЗСУ знищили командно-наглядовий пункт окупантів у Херсонській області.
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