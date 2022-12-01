На освобожденных территориях Луганской области ищут российских диверсантов (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Луганской ОВА.

"Служба безопасности Украины до сих пор выявляет "патеряшек" и ДРГшников, которые прячутся по домам в освобожденных селах", - добавили в областной администрации.

Напомним, что контрнаступление ВСУ в Луганской области продолжается и сегодня известно об освобождении 13 населенных пунктов в регионе.

Ранее сообщалось, что в Луганской области украинские военные освободили от российских оккупантов 12 населенных пунктов. Также в регионе на линии фронта инициатива во многом на стороне бойцов ВСУ.

Ранее в Восточной группировке войск ВСУ отметили, что операция по освобождению Луганской области не будет быстрой - на этом направлении российские захватчики укрепились и успели подготовиться в инженерном плане.

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