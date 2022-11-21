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В Луганской области украинские военные освободили 12 населенных пунктов

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Луганська область, Понедельник 21 ноября 2022 00:19
В Луганской области украинские военные освободили 12 населенных пунктов Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Луганской области украинские военные освободили от российских оккупантов 12 населенных пунктов. Также в регионе на линии фронта инициатива во многом на стороне бойцов ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона "Єдині новини".

Он отметил, что РФ после провала стратегических планов в войне против Украины с попыткой взять Киев и поражений на нескольких главных направлениях - в частности, на Харьковском, Лиманском и Херсонском - хочет хоть где-нибудь, на тактическом уровне, одержать победу. В частности, снова попытаться выйти на админграницы Луганской области.

"Так как на протяжении всей войны и даже раньше одним из нарративов российской пропаганды звучало "освобождение народа Донбасса", неизвестного никому раньше, то понятно, что они хотят выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей. И, следовательно, если бы они вышли на эти границы, они бы и дальше захотели захватить полностью Запорожскую область", - говорит Череватый.

Также пресс-офицер обратил внимание, что оккупанты, имея большие силы на восточном фронте, на Донбассе, более 4 месяцев не могут прорвать оборону даже в районе Бахмута и Авдеевки.

"Конечно, это требует сосредоточения наших усилий. Более того, в Луганской области враг уже терпит поражение. Уже 12 населенных пунктов под украинским флагом. И во многом там инициатива за нами", - рассказал спикер.

Ранее в Восточной группировке войск ВСУ отметили, что операция по освобождению Луганской области не будет быстрой - на этом направлении российские захватчики укрепились и успели подготовиться в инженерном плане.

Также добавим, контрнаступательная операция ВСУ тут продолжается, и бои на этом направлении идут постоянно, в частности, на линии Сватово - Кременная.

Напомним также, что 13 ноября стало известно о восстановлении украинскими военными контроля над селом Макеевка Луганской области.

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